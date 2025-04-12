Asılsız ihbarlar arttı, hükümet harekete geçti! Yeni kanun Meclis'e sunuldu: Bunları yapan yandı

AK Parti, 112 Acil Çağrı Merkezini gereksiz yere meşgul edenlere yönelik idari para cezası uygulamak için yeni bir adım atmaya hazırlanıyor. Bu kapsamda, AK Parti Grubu 32 maddelik bir kanun teklifini Meclis’e sundu.

AK Parti hükümeti, çağrı merkezlerini asılsız şekilde meşgul edenlere yönelik yeni bir düzenleme üzerinde çalışıyor. Bu kapsamda, AK Parti Grubu tarafından hazırlanan ve 32 maddeden oluşan bir kanun teklifi, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunuldu. Teklif, gereksiz çağrılarla çağrı merkezi çalışanlarının işlerini engelleyen kişilere idari para cezası uygulanmasını öngörüyor.

YAKLAŞIK 29 MİLYON ASILSIZ ÇAĞRI ALINDI

Türkiye Gazetesi'nin aktardığı bilgilere göre, AK Parti Grup Başkanvekili Abdullah Güler, 2024 yılı boyunca alınan toplam 103 milyon çağrının yüzde 28,46'sının (yaklaşık 29 milyon) asılsız çağrılardan oluştuğunu belirtti. 2025'in ilk üç ayında ise 14,6 milyon çağrının yüzde 30’unun gereksiz olduğu ortaya çıktı. Güler, bu tür asılsız çağrıların, zaman kaybına neden olmakla kalmayıp, gerçek acil ihbarlar için müdahaleyi geciktirerek telafisi mümkün olmayan can kayıplarına yol açabileceğine dikkat çekti.

AYNI SUÇUN BEDELİ 2 KATINA ÇIKACAK

Hazırlanan yeni kanun teklifine göre, çağrı merkezini gereksiz yere arayan kişilere, valilikler tarafından 1.500 TL para cezası uygulanacak. Ayrıca, asılsız ihbar yaparak acil müdahale ekiplerinin zamanını boşa harcayanlar için de 15 bin TL ceza kesilecek. Bu tür ihbarları tekrarlayan kişilerin cezaları ise iki katına çıkarılacak.