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Ekonomi
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 | Bengü Sarıkuş

ASRİAD Başkanı: 'Faiz tek haneye inene kadar durmak yok!'

ASRİAD Genel Başkanı İbrahim Cemil Yıldız, TCMB'nin faiz indirimi kararını destekleyerek, "Faizlerin tek haneye inmesi hedeflenmeli, süreç kesintiye uğramamalı" dedi. Yıldız, yapısal reformların önemine de dikkat çekti.

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ASRİAD Başkanı: 'Faiz tek haneye inene kadar durmak yok!'
KAYNAK:
Bengü Sarıkuş
|
GİRİŞ:
25.07.2025
saat ikonu 11:21
|
GÜNCELLEME:
25.07.2025
saat ikonu 11:21

Genel Başkanı İbrahim Cemil Yıldız, PPK indirimi ile ilgili olarak yaptığı açıklamada, “TCMB, PPK faiz indirim dönemine tekrar girmiş bulunmaktadır. Hiç şüphesiz bu önemli ve zorunlu bir karardır. Ancak beklentimiz tek haneye ininceye kadar akışın bir daha bozulmamasıdır.” dedi.

ASRİAD Başkanı: 'Faiz tek haneye inene kadar durmak yok!'

ASRİAD Genel Başkanı İbrahim Cemil Yıldız konuyla ilgili olarak yaptığı değerlendirmede şunları söyledi:

ASRİAD Başkanı: 'Faiz tek haneye inene kadar durmak yok!'

“Ekonominin çok zorlu bir süreçten geçtiği, faiz ve sorununun tüm piyasaları ciddi anlamda sarstığı bir dönem yaşanmaktadır. Enflasyonla mücadelede kullanılan faiz silahı ve emisyon hacmine ilişkin politikalar büyük daralmalara ve işyeri kapanmalarına sebebiyet vermektedir.

ASRİAD Başkanı: 'Faiz tek haneye inene kadar durmak yok!'

2025 yılına iyi girildiği halde gelişen siyasi olaylar akışı negatif etkilemiş ve yeniden faiz artışlarına dönülmüştür. Bu durum ülkemizin altı ayına mal olmuştur. Bugün yeniden faiz indirim aşamasına gelinmiş olması güzeldir ancak bir daha geri dönüş de yaşanmamalıdır. Ülkemiz ekonomisinin özellikle reel sektörün daha fazla sıkılamaya tahammülü kalmamıştır.

ASRİAD Başkanı: 'Faiz tek haneye inene kadar durmak yok!'

Enflasyonla mücadelede yapısal tedbirler de devreye sokulmalı sadece finansal enstrümanlar üzerinden politika yapılmamalıdır. Zira halen yüzde 43, son derece yüksek bir politika faiz seviyesidir. Bu durum reel piyasaların kendine gelişini engellemektedir. Oysa bizim gerçek anlamda ekonomik düzelme için reel piyasaların güven içinde düzgün çalışmasına ihtiyacımız vardır. Aksi takdirde sağlam ve güvenli bir ekonomik gelecek üretemeyiz.”

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ETİKETLER
#faiz
#Enflasyon
# Ekonomi
#Asrİad
#Ppk Faiz Indirimi
#Reel Sektör
#Ekonomi
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