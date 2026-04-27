Asrın İş İnsanları Derneği (ASRİAD), 4. Olağan Genel Kurulu sonrası yeni dönemin yol haritasını belirlemek üzere düzenlediği 8. Oryantasyon ve Programlama Çalıştayı’nı 25-26 Nisan tarihlerinde Sapanca’da gerçekleştirdi. Çalıştayda, derneğin önümüzdeki 5 aylık çalışma planı şekillendirilirken, küresel gelişmeler ışığında iş dünyasına yönelik kritik tespit ve öneriler içeren Sonuç Bildirgesi kamuoyuyla paylaşıldı.

Özetle

HABERİN ÖZETİ ASRİAD’dan kritik yol haritası! 'Zor zamanda iş üretmek' vurgusu Asrın İş İnsanları Derneği (ASRİAD), 4. Olağan Genel Kurulu sonrası yeni dönemin yol haritasını belirlemek üzere 8. Oryantasyon ve Programlama Çalıştayı’nı düzenleyerek küresel gelişmeler ışığında iş dünyasına yönelik kritik tespit ve öneriler içeren bir Sonuç Bildirgesi paylaştı. Çalıştayda, derneğin önümüzdeki 5 aylık çalışma planı şekillendirildi. Genel Başkan İbrahim Cemil Yıldız, küresel konjonktürün zorluklarına dikkat çekerek, ASRİAD’ın “iddiası olan bir STK” olarak hareket ettiğini vurguladı. Çalıştayda, İRAM araştırmacısı Oral Toğa, “Bozulan Küresel Düzen ve Yeni Bölgesel Güvenlik Fikri” başlıklı bir sunum gerçekleştirdi. Sonuç Bildirgesi'nde, küresel sistemin derin bir krizden geçtiği ve bunun “insanlık adına büyük bir utanç dönemi” olduğu belirtildi. Bildirgede, enerji, hammadde ve lojistik maliyetlerindeki artışın enflasyonist baskı oluşturabileceği, küresel savaş risklerinin ekonomik dengeler üzerinde kalıcı etkiler yaratabileceği ve döviz kuru politikalarının ihracatı destekleyecek şekilde revize edilmesi gerektiği gibi iş dünyasına yönelik tespitler yer aldı. Şirketlerin dijitalleşme, yapay zeka, siber güvenlik, ihracat odaklı büyüme, verimlilik, markalaşma ve kalite yönetimi gibi alanlarda dönüşüm ihtiyacı olduğu vurgulandı.

Genel Başkan İbrahim Cemil Yıldız, çalıştayın açılışında yaptığı konuşmada, içinde bulunulan küresel konjonktürün zorluklarına dikkat çekerek, ASRİAD’ın bu süreçte “iddiası olan bir STK” olarak hareket ettiğini vurguladı. Yıldız, “Kaotik bir dünyanın içinde yeni dönemin kapısını aralıyoruz. Amacımız, hem üyelerimizi hem de iş dünyasını daha güçlü bir geleceğe hazırlamak” dedi.

'GELECEĞİN STK’SINI İNŞA EDİYORUZ'

ASRİAD’ın dönüşüm sürecine işaret eden Yıldız, çalıştayın yalnızca bir planlama toplantısı olmadığını belirterek, “Burada her gün yenilenen ASRİAD’ın kodlarını oluşturuyoruz. Dijitalleşme, ihracat ve kurumsallaşma ekseninde üyelerimize yeni bir perspektif kazandırmak istiyoruz” ifadelerini kullandı.

Yıldız ayrıca, çalıştay sonunda ortaya konulan stratejik çerçevenin, ASRİAD’ı uluslararası ölçekte daha görünür kılacak adımlar içerdiğini dile getirdi.

KÜRESEL RİSKLER VE YENİ GÜVENLİK EKSENİ MASAYA YATIRILDI

Çalıştayın dikkat çeken başlıklarından biri de, İRAM araştırmacısı Oral Toğa’nın gerçekleştirdiği “Bozulan Küresel Düzen ve Yeni Bölgesel Güvenlik Fikri” başlıklı sunum oldu.

Toğa, özellikle Orta Doğu ekseninde yaşanan gelişmelerin küresel ekonomik ve siyasi dengeleri nasıl etkilediğine dair kapsamlı bir analiz sunarken; İran, ABD ve İsrail arasında şekillenen gerilimlerin yalnızca bölgesel değil, küresel ölçekte sonuçlar doğurduğuna dikkat çekti. Sunumda ayrıca, artan gerilimlere rağmen bölgesel iş birliklerinin güçlenme ihtimali ve bunun ekonomik yansımaları da ele alındı.

STRATEJİK ÖNCELİKLER ARAMA KONFERANSINDA BELİRLENDİ

Program kapsamında gerçekleştirilen arama konferanslarında, “ASRİAD’ın yeni dönemde öncelikli alanları” ve “stratejik yol haritası” başlıkları detaylı şekilde ele alındı. Komisyon bazlı çalışmaların planlandığı oturumlarda, Eylül ayına kadar hayata geçirilecek faaliyetler netleştirildi.

KÜRESEL SİSTEM İÇİN ‘BÜYÜK UTANÇ DÖNEMİ’ DEĞERLENDİRMESİ

Çalıştayın en dikkat çekici çıktısı ise yayımlanan Sonuç Bildirgesi oldu. Bildirgede, küresel sistemin derin bir krizden geçtiği vurgulanarak, mevcut tablo “insanlık adına büyük bir utanç dönemi” olarak tanımlandı.

Küresel ölçekte adalet mekanizmalarının zayıfladığına dikkat çekilen bildirgede, buna rağmen Türkiye’nin izlediği politikalarla “barış adası” olma konumunu koruduğu ve riskleri yönetebilen ülkeler arasında yer aldığı ifade edildi.

EKONOMİ VE İŞ DÜNYASINA YÖNELİK KRİTİK UYARILAR

Sonuç Bildirgesi’nde iş dünyasını doğrudan ilgilendiren önemli tespitler de yer aldı:

Enerji, hammadde ve lojistik maliyetlerindeki artışın yeniden enflasyonist baskı oluşturabileceği, küresel savaş risklerinin, ekonomik dengeler üzerinde kalıcı etkiler yaratabileceği, dezenflasyon sürecine rağmen mevcut politikaların yeni gelişmeler ışığında gözden geçirilmesi gerektiği, döviz kuru politikalarının ihracatı destekleyecek şekilde revize edilmesinin önem kazandığı, dijitalleşme, ihracat ve verimlilik vurgusu bildirgede öne çıkan bir diğer başlık ise şirketlerin dönüşüm ihtiyacı oldu.



Buna göre; işletmelerin dijitalleşme, yapay zeka ve siber güvenlik alanlarında kapasite artırması, ihracat odaklı büyüme modelinin güçlendirilmesi, verimlilik, markalaşma ve kalite yönetimi gibi alanların önceliklendirilmesi gerektiği vurgulandı.

'ASRİAD, ZOR ZAMANDA ÜRETMEYE DEVAM EDECEK'

Sonuç Bildirgesi’nin en net mesajlarından biri ise, zorlu küresel şartlara rağmen ASRİAD’ın üretim, katkı ve sorumluluk odağını koruyacağı oldu.

Dernek, hem ekonomik alanda hem de küresel ölçekte hakkaniyet mücadelesini sürdürme kararlılığını vurgulayarak, yeni dönemde daha aktif ve etkili bir yapı hedeflediğini ortaya koydu.