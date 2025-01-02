Asya'da fabrikalar yıl sonunu sessiz kapattı: Ticaret riskleri artıyor

02 Ocak 2025 10:10 - Güncelleme : 02 Ocak 2025 10:11

Asya ekonomileri 2024 yılını durgun tamamladı. Çin'in kırılgan toparlanması ve Trump'ın ithalat vergisi tehditleri, ticaret risklerini artırırken, Tayvan güçlü performansıyla dikkat çekti. Güney Kore ve Japonya'da ise daralma derinleşiyor.

Asya​'nın üretim merkezleri, 2024 yılını durgun bir şekilde tamamladı. Özellikle Donald Trump​'ın ikinci başkanlık dönemiyle artan ticaret riskleri ve Çin​ ekonomisinin kırılgan toparlanması, bölgedeki umutları zayıflattı.

Aralık ayına ait imalat satın alma yöneticileri endeksleri (PMI), Çin ve Güney Kore'de fabrika faaliyetlerinin yavaşladığını gösterdi. Ancak Tayvan ve Güneydoğu Asya'da hafif bir toparlanma sinyali görüldü.

ABD'nin seçilmiş Başkanı Trump, Meksika, Kanada ve Çin gibi büyük ticaret ortaklarına yüksek ithalat vergileri uygulayacağını vaat etti. Bu durum, diğer büyük ihracatçı ülkeleri ve küresel ticaret hacmini de olumsuz etkileyebilir.

ÇİN'DE FABRİKA FAALİYETLERİ YAVAŞLADI

Çin'de Caixin/S&P Global imalat PMI endeksi, Kasım ayındaki 51,5 seviyesinden Aralık ayında 50,5'e geriledi. Bu, ekonomistlerin beklentilerini karşılamadı ve faaliyetin sadece hafifçe büyüdüğüne işaret etti. Resmi veriler de fabrikaların neredeyse hiç büyümediğini doğruladı.

Capital Economics'ten ekonomist Gabriel Ng, Pekin yönetiminin 2024'ün sonlarında artırdığı politik desteklerin kısa vadede büyümeye katkı sağladığını, ancak bu etkinin uzun sürmeyebileceğini belirtti. Ng, “2025'in başlarına kadar bu toparlanma devam edebilir. Ancak Trump'ın gümrük tarifesi tehdidini gerçekleştirme ihtimali ve Çin'in yapısal sorunları büyümeyi sınırlayabilir” dedi.

GÜNEY KORE VE JAPONYA'DA DURGUNLUK DERİNLEŞİYOR

Güney Kore'de imalat PMI verileri, Aralık ayında fabrika faaliyetlerinin daraldığını ve üretimdeki düşüşün hızlandığını gösterdi. Bu, çarşamba günü açıklanan ihracat büyüme verilerinin iyimser havasıyla çelişti. Güney Kore Merkez Bankası Başkanı, politik ve ekonomik belirsizlikler nedeniyle para politikasında esnek olunması gerektiğini ifade etti.

Japonya'da ise imalat faaliyetleri Aralık ayında daralmaya devam etti, ancak düşüş hızı yavaşladı.

TAYVAN PARLIYOR, GÜNEYDOĞU ASYA'DA ZORLUKLAR SÜRÜYOR

Tayvan, beş ayın en hızlı büyümesini kaydederek bölgedeki nadir pozitif gelişmelerden biri oldu. Anketlere katılanlar, Asya, Avrupa ve Kuzey Amerika'daki güçlü satışlardan bahsetti.

Hindistan'da ise imalat sektörü, 2024 yılının en zayıf büyümesini kaydetti. Yine de bölgesel rakiplerine kıyasla güçlü bir performans sergileyerek üç buçuk yıldır kesintisiz büyüme gösterdi. Malezya ve Vietnam ise fabrika faaliyetlerinde düşüş yaşadı.

SİNGAPUR'UN TİCARET PERFORMANSI DİKKAT ÇEKTİ

Küresel ticaretin barometresi olarak görülen Singapur, 2024 yılında pandemiden bu yana en hızlı yıllık büyümesini kaydetti. ABD'nin yeni tarifeleri yürürlüğe koymasından önceki ihracat artışı bu büyümeye katkı sağladı.