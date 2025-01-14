Ata tohumları şubat ayından itibaren artık marketlerde! Bakan Yumaklı duyurdu

14 Ocak 2025 14:24 - Güncelleme : 14 Ocak 2025 14:34

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Tohumluk Tescil ve Sertifikasyon Merkez Müdürlüğü'nü ziyaret ederek yeni açıklamalarda bulundu. Yumaklı, bugüne kadar 37 ata tohumunun tescil edildiğine dikkati çekerek, " Ata tohumları marketlerde satılacak" dedi.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı​, ata tohumlarının şubat ayından itibaren Tarım Kredi Kooperatifleri marketlerde satışa sunulacağını duyurdu.

ATA TOHUMLARI TARIM KREDİ MARKETLERDE SATILACAK

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, bugüne kadar 37 yerel tohum çeşidinin tescilini yaptıklarını, şubat ayında bunun sayısını 49'a çıkaracaklarını söyleyerek, 'Önümüzdeki günlerde tarım kredi marketlerde ata tohumlarının satışına başlayacağız' dedi.

Bakan Yumaklı, Tohumluk Tescil ve Sertifikasyon Merkez Müdürlüğü'nü ziyaret ederek, incelemede bulundu.

TOHUM İHRACATI 327 MİLYON DOLARA ÇIKTI

Ziyaretin ardından açıklama yapan Bakan Yumaklı, dünyanın 117 farklı ülkesine Türkiye'nin tohum ihraç ettiğini belirterek, “Tohum ihracatımız 17 milyon dolardan 327 milyon dolara çıktı. Türkiye'nin tohum konusunda net bir ihracatçı ülke olduğunu belirtmek istiyorum. Firmalarımıza, bakanlık çalışanlarımıza teşekkür ediyorum” ifadesini kullandı.

TOHUM ÜRETİMİNE DESTEK 7 MİLYAR LİRAYA ULAŞTI

Bakanlığın 2005 yılından itibaren sertifikalı tohum üretimine destek verdiğini hatırlatan Yumaklı, “Son 4 yılda bitkisel üretim ile ilgili sertifikalı tohum üretiminin bizlerin beklentisi oranında gerçekleşmesinden memnuniyet duyuyoruz. Günümüz itibariyle bu konuda desteklerimiz 7 milyar liraya ulaşmış durumda” diye konuştu.

TARIM KREDİ KOOPERATİFLERİNDE ATA TOHUMU DÖNEMİ

Ata tohumlara ayrı bir önem verdiklerini dile getiren Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, “Bugüne kadar 37 yerel ata tohumumuzun tescillendiğini belirtmiştik. Şubat ayı içerisinde bu rakamı 49'a çıkaracağız. Geliştirilmiş ata tohumlarımız vatandaşımızın çok rahat bir şekilde ulaşabileceği bir ortam sağlanması amacıyla Tarım ve Kredi Kooperatiflerde satılması ile ilgili bir çalışma başlatmıştık. Şubat ayı içerisinde Türkiye'deki her bir vatandaşımız Tarım Kredi Kooperatiflerine giderek ata tohumlarımıza ulaşmaları ve kullanmaları mümkün olabilecek” ifadelerini kullandı.