Ataşehir Belediyesi’nden sosyal tesis atağı: 4’üncüsü açıldı 4 yeni şube ise yolda

14 Ekim 2024 08:54 - Güncelleme : 14 Ekim 2024 08:56

Ataşehir Belediyesi, ilçe halkına uygun fiyatlarla keyifli bir sosyal ortam sağlamak amacıyla hayata geçirdiği işletmelerin sayısını artırmaya devam ediyor. Bu kapsamda belediye bünyesinde kurulan Ata Kafe’nin 4’üncü şubesi, Atatürk Mahallesi Amfili Park’ta düzenlenen açılışla hizmete alındı. Açılışta konuşan ve ülkece ekonomik olarak zor bir dönemden geçerken Ata Kafelerin vatandaşa uygun fiyatlı hizmetiyle nefes aldırdığına vurgu yapan Ataşehir Belediye Başkanı Onursal Adıgüzel, yeni şubelerin de yolda olduğunun müjdesini verdi. Değişen logosu ve konseptinin yanı sıra zenginleşen menüsü ve uygun fiyatlarıyla, Ata Kafeler Ataşehir halkının yeni uğrak noktası olacak.

Son olarak geçtiğimiz günlerde Kent Bostanları projesini hayata geçirip, yüzlerce aileye şehrin göbeğinde kendi sebzelerini ekme fırsatı sunarak sağlıklı gıdaya erişme imkanı veren Ataşehir Belediyesi​, sosyal belediyecilik tarafında attığı adımlarla dikkat çekmeye devam ediyor.

Bu kapsamda Ataşehir Belediye Başkanı Onursal Adıgüzel​, seçim döneminde verdiği sözlerinden birini daha hayata geçirdi. Belediyenin imkanlarını vatandaş için seferber etme mottosuyla hareket edilerek, önceden özel bir işletmede olan bir mekan daha yeniden dizayn edilerek sosyal tesis olarak kapılarını açtı.

LOGO VE KONSEPT TAMAMEN YENİLENDİ

Belediye bünyesinde ‘Ata Kafe’ markasıyla hizmet veren sosyal tesislerin 4’üncü şubesi Ataşehir Amfili Park’ta düzenlenen yoğun katılımlı açılışla hizmete girdi. Ekonomik olarak zor bir dönemden geçen vatandaşlara uygun fiyatlı ürün yapısıyla adeta nefes olan Ata Kafe’nin yeni şubesinde konseptin de tamamen yenilendiği görüldü. Logoda yapılan değişikliğin yanı sıra menülere de doyurucu eklemeler yapıldı.

DÖRT YENİ ŞUBE VE ATA RESTORAN YOLDA

Ata Kafeler, daha önce Barbaros Mahallesi’ndeki İnovata Girişimcilik ve Kuluçka Merkezi, İçerenköy Mahallesi’ndeki İnal Aydınoğlu Kültür Merkezi ve Atatürk Mahallesi’ndeki Atapark’ta hizmet veriyordu. Yeni şube, birçok etkinliğe ev sahipliği yapan Amfili Park’ta yer alarak, bu sosyal yapıyı daha da güçlendirecek. Hali hazırda hizmet veren 4 şubenin yanı sıra yakın zamanda açılması planlanan ve çalışmaların sürdürüldüğü 4 yeni şube ise yolda. Ataşehir Belediyesi kafe konseptinin dışında yine yakın bir zamanda açılışını planladığı Ata Restoran için de çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Belediye yönetimi, bu alandaki ikinci konseptinde ise ‘Kent Lokantaları’ mantığında hizmet vererek, vatandaşlara sağlıklı uygun fiyatlı yemek hizmeti sunmayı amaçlıyor.

'SOSYAL BELEDİYECİLİK TARAFINDA ATTIĞIMIZ ADIMLARI DAHA DA GÜÇLENDİRİYORUZ'

Açılışta konuşan ve ‘Biliyorum ki günümüzün ekonomik koşulları herkesin bütçesini ciddi anlamda zorluyor. Eskiden dar gelirlinin bir simit bir çayı vardı maalesef getirilen nokta itibariyle onu da ellerinden aldılar. Bizler ise bu ekonomik çıkmazda sosyal belediyecilik tarafında attığımız adımları daha da güçlendiriyor, siz değerli komşularımıza nefes alabileceğiniz alanlar, mekânlar ve hizmetler sunmaya gayret ediyoruz. Bu kapsamda yürüttüğümüz çalışmalar doğrultusunda bugün burada, Ataşehir Belediyesi olarak dördüncü Ata Kafemizi açmanın sevincini ve gururunu yaşıyoruz.’ diyen Ataşehir Belediye Başkanı Onursal Adıgüzel, ''Sosyal belediyecilik çalışmalarımız, sadece bu kafelerle sınırlı kalmıyor. Bu çerçevede gerçekleştirdiğimiz sosyal projeler, eğitim faaliyetleri ve çeşitli etkinliklerle, toplumumuzun her kesimine ulaşmayı ve onların yaşam standartlarını yükseltmeyi amaçlıyoruz.'' dedi.

KONSEPTİMİZİ DEĞİŞTİRİP MENÜMÜZÜ ZENGİNLEŞTİRDİK

Herkesin rahatça oturup sohbet edebileceği, dostlarıyla bir araya gelebileceği, güzel anılar biriktirebileceği yerler oluşturmanın kendileri için çok kıymetli olduğunu ve uygun fiyatlı, her kesimden vatandaşa hitap eden bu tür mekânların, dayanışma ve paylaşma kültürünü de güçlendirdiğine inandığını ifade eden Başkan Adıgüzel sözlerini şöyle sürdürdü:

''Yeni konseptimizle birlikte hizmete aldığımız yeni Ata Kafemizde, menümüzü zenginleştirerek, artık daha doyurucu ve lezzetli ürünleri sizlerin beğenisine sunuyoruz. Aynı zamanda yeni logomuz da, Ataşehir’in modern vizyonunu ve sosyal belediyecilik anlayışını yansıtan bir bakış açısıyla hazırlandı. Tabi Ata Kafelerimizin sayısı bununla da sınırlı kalmayacak. Biz belediyemizin tüm imkanlarını sizler için seferber etmeye söz vermiştik, bu kapsamda da gerekli adımları bir bir atıyoruz. Buradan müjdesini vermek isterim; yeni şubeler için planlamalar ve çalışmalar yürütüyoruz. Çok yakında yeni mekânlarımızı da hayata geçirmeye başlayacağız.''

ATA RESTORAN MÜJDESİ

''Kafelerimizin yanı sıra bir de siz değerli komşularıma sağlıklı, kaliteli ve ucuz yemek hizmeti sunmayı hedeflediğimiz restoran konseptimizi de uygulamaya alıyoruz’ diyen Başkan Adıgüzel, ‘Ata Restoran için yerimiz belli. Çok daha büyük bir metrekarede hizmet vereceğiz. Arkadaşlarım oradaki çalışmaları da titizlikle yürütüyor. Onun da çok yakında açılışını yapacağımızın müjdesini vermek isterim.'' dedi.

GÜNDE ORTALAMA 1200 KİŞİYE HİZMET

Her sabah saat 8’de kapılarını açan Ata Kafeler ile günde ortalama 1200 kişiye hizmet sunulması hedefliyor. Bütçe dostu menüsüyle Ataşehirli vatandaşların ve ilçeden yolu geçen tüm misafirlerin uğrak noktası haline gelen Ata Kafelerde; çay, kahve, sandviç ve tatlı çeşitlerinin yanı sıra tost, hamburger ve köfte gibi lezzetler de sunulacak. Yüksek enflasyon ortamında 10 TL’ye çay içme imkânının bulunduğu Ata Kafelerde, ödüllü kahve kullanımlarının yanı sıra pasta ve sandviçler ise günlük olarak üretiliyor.