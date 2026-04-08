Ateş kararının ardından dolar düşüşe geçti

ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'a yönelik saldırı tehdidinin ardından 2 haftalık ateşkes ilan edildi. Ateşkes kararının ardından dolar değer kaybetti. Dolar güne 44,5995 liradan başladı. Gün içinde en düşük 44,4513 lira, en yüksek de 44,6119 lira seviyesi görüldü. Peki, dolar - Euro fiyatları bugün kaç lira oldu? Güncel dolar fiyatları ne? İşte 8 Nisan 2026 güncel döviz kuru...
DOLAR NE KADAR?
Alış (TL): 44,5279
Satış (TL): 44,5596
EURO NE KADAR?
Alış (TL): 52,0109
Satış (TL): 52,0932