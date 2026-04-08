Ateşkes bozulursa altın fiyatı ne olur? Şirin Sarı'dan yatırımcıya ters köşe uyarı

altın fiyatları ateşkes

Altın ve gümüş gibi değerli metaller, savaşta ateşkes sağlanmasıyla yönünü yukarı çevirdi. Ekonomist Şirin Sarı, 8 Nisan 2026 Çarşamba günü kendi Youtube kanalında yayımladığı değerlendirmesinde, küresel piyasalarda tarihi sayılabilecek gelişmeleri ve bu gelişmelerin varlık fiyatlarına etkisini kapsamlı biçimde ele aldı. 

Amerika ve İran arasında bir ateşkes süreci

Amerika ve İran arasında bir ateşkes süreci başlamasının ardından piyasaları değerlendiren uzman isim, iki haftalık bir süreçten bahsedildiğini ancak bunun uzayabileceğini belirterek "Dünkü Trump’ın tehditleri sonrasında, ‘medeniyet yok olacak’ söylemleriyle birlikte Trump ultimatomlarını beşinci kez ertelemiş oldu" dedi.
 

ateşkes

"Bu iki haftalık süreç beş haftaya kadar çıkabilir gibi söylemler de var. Çin’in de onayıyla gerçekleşti ama Çin’in bazı noktalarda tedirgin olduğu anlaşmayı veto edebilecek noktada olduğu söylenebilir" şeklinde konuştu.
 

HÜRMÜZ BOĞAZI VE KRİTİK GELİŞME

HÜRMÜZ BOĞAZI VE KRİTİK GELİŞME

Ateşkesin en önemli sonuçlarından birinin enerji hattında olduğundan bahseden uzman isim, "Hürmüz Boğazı da böylelikle açılmış olacak. Ancak İran silahlı kuvvetleri kontrolünde ve geçişten tek yön için 2 milyon dolarlık bir ücret alıyordu. Bu ücreti İran ve Umman almaya devam edecekler" dedi.
 

 

ALTIN PİYASASINDA SERT HAREKETLER

ALTIN PİYASASINDA SERT HAREKETLER

Altın fiyatlarında dikkat çekici bir yükseliş yaşandığını vurgulayan Sarı, "Altın tarafında dipte 4099–4100 dolar seviyelerini görmüştük. Dün geceki ateşkes haberiyle birlikte 4800 dolar seviyesinin üzerine çıktı. Buradan 5000 hatta 5200 dolar seviyelerine kadar yükselişler görülebilir" ifadesini kullandı.
 

SAVAŞ ALEVLENİRSE ALTIN BU RAKAMI GÖRÜR

SAVAŞ ALEVLENİRSE ALTIN BU RAKAMI GÖRÜR

Gram altın için de değerlendirmede bulunan Sarı, "Serbest piyasada 7000 seviyesini geçti. 7100 hatta 7400 seviyeleri konuşuluyor. Son düşüş yatırımcıyı korkutmuş durumda ve düşüşün devam edebileceği düşünülüyor. Eğer savaş tekrar kızışırsa, 7000–7400 bandında satışlar artabilir" dedi.
 

otomotiv sektöründe hareketlilik

Kurban Bayramı’nın yaklaşmasıyla birlikte otomotiv sektöründe hareketlilik olabileceğinden bahseden Sarı, "Altından kar eden yatırımcılar otomotiv ya da emlak sektörüne yönelebilir" dedi.

 

faiz indirimi

Sarı, faiz indiriminin zor olduğuna vurgu yaparak "Yapay zeka yatırımları ve petrol fiyatlarındaki yükseliş ABD’de enflasyonu tekrar artırabilir. Bu da Fed’in faiz indirimlerini ertelemesine neden olabilir ve altın üzerinde baskı oluşturabilir" şeklinde konuştu.

GÜMÜŞ SERT YÜKSELİYOR

GÜMÜŞ SERT YÜKSELİYOR

Sarı, gümüşün altına kıyasla daha güçlü performans gösterdiğini belirterek "Gümüşte de güçlü bir yükseliş var. İlk hedef 80 dolar, ardından 90 dolar seviyesi direnç olarak öne çıkıyor" dedi.
 

dolar

Sarı, "Dolar endeksinde 98 seviyelerinden 96 seviyelerine kadar gerileme görülebilir. Ancak orta vadede doların yeniden güçlenmesi de olası" diyerek elinde dolar olan yatırımcıları uyardı.
 

kripto

"Kripto tarafında da 72.000 dolar üzerine çıkıldı. Ancak düşüş durumunda 66.000 kritik destek. 50.000 bandına kadar geri çekilme görülebilir" ifadesini kullanan Sarı, rakamların tersine dönebileceğini belirtti.

 

