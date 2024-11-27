Ateşkes petrol fiyatlarındaki hareketi durdurdu

27 Kasım 2024 15:38 - Güncelleme : 27 Kasım 2024 15:39

Petrol fiyatları, İsrail-Hizbullah ateşkesi ve OPEC+ toplantısı öncesi durağan seyretti. Ateşkesin uygulanması ve üretim politikalarındaki değişiklikler, piyasanın geleceğini şekillendirecek.

Dünya petrol​ piyasası, İsrail ile Hizbullah​ arasında sağlanan ateşkes​ ve OPEC+​ ülkelerinin hafta sonu gerçekleştireceği toplantıya odaklanmış durumda. Çarşamba günü petrol fiyatlarında büyük bir hareketlilik yaşanmazken, piyasa oyuncuları iki önemli gelişmenin etkilerini değerlendirmeye başladı.

ATEŞKES UMUDU PİYASALARI ETKİLİYOR

Brent petrol fiyatı sabah saatlerinde varil başına 72,86 dolara yükselirken, ABD'nin Batı Teksas petrolü 68,80 dolarda sabitlendi. Fiyatlardaki bu sakinlik, İsrail ile Hizbullah arasında ABD ve Fransa’nın arabuluculuğunda varılan ateşkesin duyurulmasının ardından geldi.

ABD Başkanı Joe Biden, iki tarafın da ateşkesi kabul ettiğini ve Çarşamba günü uygulamaya geçeceğini açıkladı. İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu ise anlaşmayı uygulamaya hazır olduklarını ancak Hizbullah’ın herhangi bir ihlaline sert bir yanıt vereceklerini belirtti.

OPEC+ TOPLANTISINDA GÖZLER ÜRETİM POLİTİKALARINDA

Petrol piyasası için bir diğer önemli gündem maddesi, OPEC+ ülkelerinin Pazar günü yapılacak toplantısı. Toplantıda, üretim kısıtlamalarının ne kadar süreceği tartışılacak. Daha önce 2024 ve 2025 boyunca kademeli üretim artışı planlayan grup, küresel talepteki zayıflama ve Çin ekonomisindeki yavaşlama nedeniyle bu planı ertelemeyi değerlendiriyor.

OPEC+ üyelerinin yaklaşık olarak dünya petrolünün yarısını ürettiği göz önüne alındığında, alınacak kararlar fiyatlar üzerinde büyük etki yaratabilir. Citi Research’ün analizine göre, grup, üretim artışlarını 2025'in sonuna kadar erteleyebilir. Ancak bu kararın piyasalara denge sağlamak ve fiyatlarda büyük düşüşleri engellemek için olduğu ifade ediliyor.

ABD'DE PETROL STOKLARI DÜŞERKEN YENİ TARİFELER GÜNDEMDE

ABD’deki ham petrol stokları geçtiğimiz hafta 5,94 milyon varil azalarak beklentilerin üzerinde bir düşüş gösterdi. Ancak aynı dönemde yakıt stoklarının artış göstermesi dikkat çekti.

Öte yandan, ABD’nin yeni başkanı Donald Trump, Meksika ve Kanada'dan gelen ürünlere %25 oranında tarife uygulanacağını açıkladı. Bu tarifelerin ham petrolü de kapsayabileceği ifade ediliyor.

PİYASALAR DENGE ARAYIŞINDA

Uzmanlar, hem Orta Doğu’daki gelişmelerin hem de OPEC+ toplantısından çıkacak kararların petrol fiyatları üzerinde belirleyici olacağını söylüyor. Yaklaşan kış ayları ve Çin’in petrol talebi gibi faktörlerin de fiyat hareketlerinde önemli rol oynayacağı belirtiliyor.