Ateşkes uzarsa altın ne kadar olacak? Sefer Şener'den yatırımcıyı korkutan tahmin

Küresel piyasaların kaderini belirleyecek 24 saatlik kritik sürece girildi. Yatırımcılar için Hürmüz Boğazı uyarısı geldi: Küresel arzın %20'si tehlikede mi? İşte petrol ve altın fiyatları için o korkutan rakamlar...
Ekonomist Sefer Şener, katıldığı bir televizyon programında altın, gümüş ve enerji piyasalarına ilişkin dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu. Küresel piyasalarda yönün büyük ölçüde ateşkes sürecine bağlı olduğunu vurgulayan Şener, özellikle petrol ve kıymetli metallerde kritik eşiklere işaret etti.
Şener, piyasaların şu an tamamen ateşkesin akıbetine odaklandığını belirterek "Özellikle ateşkesin bitmesine bir günlük süre kala piyasalar şu anda bu ateşkesin sonucunu bekliyor açıkçası. Yani ateşkes devam mı edecek, uzatılacak mı yoksa buradan bir barış görüşmesi mi çıkacak, piyasalarda bunun fiyatlandırmasını görüyoruz" dedi.
Olumlu bir senaryoda enerji fiyatlarının geri çekileceğini ifade eden Şener, "Eğer beklenildiği gibi buradan bir barış sonucu çıkarsa ya da barış kısa vadede çıkmasa bile ateşkes uzatılırsa biz enerji fiyatlarının, başta petrol olmak üzere tekrardan aşağı yönlü seviyelere doğru geleceğini görebiliyoruz. Yani 90 doların altını yeniden görecektir petrol" dedi.
Şener, "Fakat olumsuz bir durum çıkarsa, yani burada barış görüşmeleri bundan sonraki süreçte ateşkes uzatılmazsa ya da barışla ilgili beklentiler rafa kaldırılırsa o zaman petrolde yeniden 100 dolarlı seviyelerin üzeri görülecektir mutlaka" diyerek yatırımcıları uyardı.
Bu senaryonun küresel riskleri artıracağını belirten Şener, Hürmüz Boğazı’nın önemine dikkat çekerek, “Eğer olumsuz bir sonuç çıkarsa, savaş devam edecek olursa bu Hürmüz Boğazı'nın yeniden kapatılması demek… küresel çapta %20’lik bir petrol arzını sağlayan bu boğazın kapatılması başta enerji fiyatlarını çok ciddi anlamda yukarı seviyelere taşıyacak demektir” diye konuştu.
Şener, mevcut fiyatlamaların daha çok olumlu beklentileri yansıttığını belirterek, petrolün orta vadede 70 dolar seviyelerine kadar gerileyebileceğini ancak bunun zaman alacağını ifade etti.
Kıymetli metaller tarafında da benzer bir tablo olduğunu dile getiren Şener, altının yönünü tamamen barış sürecinin belirleyeceğini söyleyerek "Enerji fiyatlarında olduğu gibi kıymetli metallerde de; yani altında da, gümüşte de piyasalar şu anda barış görüşmelerine odaklandı" dedi.
Altın fiyatlarına ilişkin çarpıcı seviyeler paylaşan Şener, "Şu anda 4.700 dolar seviyesinde ons altın. Eğer barışla ilgili olumlu sonuçlanırsa bu 24 saat içerisinde biz yeniden öncelikle 4.800 dolarları göreceğiz, arkasından da 5.000 dolarların üzerini yeniden görebileceğiz" şeklinde konuşarak rakam verdi.
Ancak olumsuz açıklamaların sert dalgalanmalara yol açabileceğini de ekleyen Şener, özellikle siyasi mesajların piyasalar üzerinde etkili olacağını vurguladı.
Yatırımcılara da önemli uyarılarda bulunan Şener, "Bu kadar hareketliliğin yoğun olduğu dönemlerde bir ay içerisinde ons altında 1.100 doları aşan fiyat değişimleri oldu. Dolayısıyla bu kadar oynaklığın olduğu dönemlerde özellikle yatırımcılar yatırım yaparken mutlaka bu oynaklığa dikkat etmeliler" dedi.