ATM cihazlarının neden sık bozulduğu ortaya çıktı! Banka genel müdürü çağrı yaparak seslendi 

22 Ekim 2024 18:43 - Güncelleme : 22 Ekim 2024 18:54

Son günlerde artışa geçen ATM cihazlarındaki arızalar müşterileri isyan ettirirken cihazların nasıl bozulduğunun cevabı geldi. Fibabanka Genel Müdürü Ömer Mert, enflasyon kaynaklı olarak büyük banknotlara ihtiyaç duyulduğunu belirtirken ATM'lerin tüm gün para saydığı ve bu sayım sonunda yıpranmaların daha erken olduğunu ifade etti. İşte ATM'lerin bozulmalarındaki diğer nedenler...

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Fibabanka Genel Müdürü Ömer Mert, Bloomberg HT'ye katıldığı programda bankacılık sektöründe yaşanan nakit işlemlerine dair sorunları gündeme getirdi. Daha büyük banknotlara olan ihtiyacın aciliyet kazandığını belirten Mert, enflasyonun etkisiyle şu anda en yüksek değerde olan 200 TL'lik banknotun yetersiz kaldığını ifade etti.

Nakit işlemlerinin şubelerde ve ATM​'lerde operasyonel yük oluşturduğunu vurgulayan Mert, büyük nakit hareketlerinin bankacılık sisteminde önemli sorunlar ortaya çıkardığını dile getirdi.

"ATM'LER NAKİT İŞLEMLERİNDE ARTIK ZORLANIYOR"

Ömer Mert, ATM'lerin büyük meblağlardaki nakit işlemlerinde zorlandığını ve bunun cihazların performansına olumsuz yansıdığını belirtti. “Daha büyük banknotlar kesinlikle gerekli. ATM'ler sürekli para saymaktan arızalanıyor ve bazı banknotları artık yerleştiremiyoruz” diyen Mert, şubelerde de para işlemlerinde yaşanan zorluklara dikkat çekti. Müşterileri ATM'lere yönlendirdiklerini, ancak bu durumun başka sorunlara yol açtığını sözlerine ekledi.

"BÜTÜN GÜN PARA SAYIYORUZ"

Mert, yüksek tutarlarda nakit işlemler söz konusu olduğunda şubelerdeki para sayma süreçlerinin tüm gün sürebileceğini belirtti. Özellikle emlak alım-satım işlemlerinde birden fazla cihazla gerçekleştirilen para sayımının, operasyonel anlamda önemli bir yük oluşturduğunu ifade etti.

Mert, yasal düzenlemelerin uygulanmasının zaman aldığını ve bu durumun çözümünün kısa vadede büyük banknotlara olan ihtiyacı artırdığını vurguladı.