ATM'den para çekme için yeni dönem! 1 Ocak'ta yürürlüğe girecek

12 Kasım 2024 14:10 - Güncelleme : 12 Kasım 2024 14:25

Türk Lirası'nın değer kaybı ve artan enflasyon, bankaları ATM politikalarında köklü değişiklikler yapmaya yöneltti. 1 Ocak itibarıyla ATM’lerde para çekme limitleri yeniden düzenlenecek.

Yüksek enflasyon, Türk Lirası'nın değer kaybına neden olurken, vatandaşların günlük yaşamını da doğrudan etkiliyor. Özellikle nakit para kullanımında yaşanan zorluklar, bankaların ATM politikalarındaki değişikliklerle daha görünür hale geldi.

KART KULLANIMI ZORUNLU HALE GETİRİLDİ

Eskiden ATM'lerde rahatça bulunan düşük değerli banknotlar (10, 20, 50 ve 100 TL), artık birçok bankada sınırlı olarak çekiliyor. Bu durum, vatandaşları daha yüksek miktarlarda para çekmeye yönlendirirken, bankaların belirlediği günlük para çekme limitleri ek bir sorun oluşturuyor. 1 Ocak'tan itibaren ATM para çekme limitlerinin yeniden düzenlenmesi bekleniyor.

Günlük komisyonsuz para çekme limiti birçok bankada 10 bin TL olarak belirlenmiş durumda, ancak yüksek enflasyon nedeniyle vatandaşların günlük harcamaları arttığından, bu limit yetersiz kalabiliyor. Ayrıca Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın 7.000 TL üzeri alışverişlerde kart kullanımını zorunlu kılması, nakit para ihtiyacını daha da kritik hale getirdi.

GÜNLÜK PARA ÇEKME LİMİTİ YÜZDE 50 ARTACAK

Bankalar, yeni yılda günlük para çekme limitlerini yüzde 50 artırarak vatandaşların nakit ihtiyacını daha iyi karşılamayı hedefliyor. Ancak bu düzenleme henüz resmi olarak açıklanmadı. Bu artış, vatandaşlara bir ölçüde rahatlama sağlayabilir; ancak yüksek enflasyon ve para birimindeki değer kaybı sürdükçe, nakit para kullanımındaki zorlukların tam anlamıyla çözülemeyeceği tahmin ediliyor.