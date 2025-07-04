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 | İrem Çınar

ATM'den para çekimi için yeni dönem! Limit artıyor: Pazartesi itibarıyla yürürlüğe girecek

Türkiye'de son dönemde yaşanan yüksek enflasyon nedeniyle artan nakit ihtiyacı, bankaları harekete geçirdi. Önümüzdeki haftadan itibaren devreye girecek yeni uygulamayla birlikte, birçok özel banka ATM’lerden yapılabilecek günlük para çekme limitini yukarı çekecek.

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KAYNAK:
Sözcü
|
GİRİŞ:
04.07.2025
saat ikonu 10:10
|
GÜNCELLEME:
04.07.2025
saat ikonu 10:10

Türkiye'de uzun süredir etkisini sürdüren yüksek , sektöründe önemli değişiklikleri de beraberinde getiriyor. Artan ihtiyacını karşılamak ve banka veznelerinde oluşabilecek yoğunluğu azaltmak amacıyla , üzerinden yapılan günlük para çekme limitlerini artırmaya hazırlanıyor.

ATM'den para çekimi için yeni dönem! Limit artıyor: Pazartesi itibarıyla yürürlüğe girecek

ATM'LERDE YENİ UYGULAMA BAŞLIYOR

Sözcü'de yer alan habere göre, uzun zamandır müşterilerden gelen limit artırımı taleplerine sınırlı düzeyde karşılık veren bankalar, gelecek haftadan itibaren kapsamlı bir düzenlemeye geçiyor. Bu ile birlikte, ATM’lerde şube içi ve şube dışı ayrımı resmen başlamış olacak.

Şubeye entegre ATM'lere nakit yüklemenin daha kolay olması nedeniyle, bu cihazlardaki para çekme limitlerinin önemli ölçüde artırılması hedefleniyor. Öte yandan dış mekânlarda, yani cadde, metro ya da AVM gibi yerlerde bulunan şube dışı ATM’lerde mevcut limitlerin korunacağı belirtiliyor.

ATM'den para çekimi için yeni dönem! Limit artıyor: Pazartesi itibarıyla yürürlüğe girecek

GÜNLÜK LİMİTLERDE ARTIŞ

QNB Finansbank’ın geçtiğimiz hafta aldığı kararla, şube içi ATM'lerden yapılabilecek günlük para çekme limiti 10 bin TL'den 50 bin TL’ye çıkarılmıştı. Bu hamle, sektörde domino etkisi yaptı. Garanti BBVA da QR kod ile yapılan işlemlerde limiti 25 bin TL’ye kadar yükselttiğini duyururken, şube içi ATM'lerde limitlerin önümüzdeki hafta itibarıyla 40-50 bin TL seviyelerine çıkarılacağı ifade ediliyor.

ATM'den para çekimi için yeni dönem! Limit artıyor: Pazartesi itibarıyla yürürlüğe girecek

KOMİSYONSUZ YÜKSEK TUTAR ÇEKİMİ MÜMKÜN OLACAK

Yeni düzenleme sayesinde, yüksek tutarda nakit çekmek isteyen vatandaşlar şubelerdeki ATM’leri tercih ettiklerinde herhangi bir kesintiyle karşılaşmadan işlemlerini gerçekleştirebilecek. Böylece, kullanıcılar yüksek komisyon ücretleri ödemeden ihtiyaç duydukları nakdi temin edebilecek.

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