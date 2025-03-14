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Ekonomi
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 | İrem Çınar

ATM’den para çekmek artık eskisi gibi olmayacak! Yeni zorunluluk geliyor: Bankalar hazırlıklara başladı

ATM’lerden para çekme işlemlerinin güvenliğini artırmak amacıyla yüz tanıma sistemi uygulanmaya başlanıyor. Ayrıca, yeni düzenlemeye göre banka hesabı açmak isteyen bireylerin çipli kimlik kartı kullanması zorunlu hale getirilecek.

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ATM’den para çekmek artık eskisi gibi olmayacak! Yeni zorunluluk geliyor: Bankalar hazırlıklara başladı
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
14.03.2025
saat ikonu 14:21
|
GÜNCELLEME:
14.03.2025
saat ikonu 14:24

Yargı Reformu Stratejisi kapsamında alınan yeni önlemlerle, ATM’lerde yapılan işlemler sırasında güvenlik kameraları aracılığıyla yüz tanıma sistemi devreye girecek. Bu sistem, ATM kullanıcılarının kimliklerini doğrulamak amacıyla kullanılacak ve kimlik tespiti yapılamayan kişiler para çekemeyecek. Böylece, dolandırıcılık ve siber suçların önlenmesi hedefleniyor.

ÇİPLİ KİMLİK KARTI ZORUNLU OLACAK

ATM'lerdeki güvenlik kameraları, her işlemde kaydedilen yüz görüntülerini en az iki yıl boyunca saklayacak. Bu uygulama, suç soruşturmalarında yetkililerin daha hızlı ve etkili inceleme yapabilmesini sağlayacak. Ayrıca, banka hesabı açmak isteyen kişiler için çipli kimlik kartı kullanımı zorunlu hale gelecek. Bu adım, sahte kimlik kullanılarak yapılan dolandırıcılıkların önüne geçilmesi için atılacak önemli bir adım.

SIKI DENETİMLER VE İDARİ PARA CEZALARI

Bunun yanı sıra, bankalar ve mobil operatörler daha sıkı denetimlere tabi tutulacak. Dolandırıcılık ve siber suçlarla bağlantılı banka hesapları askıya alınacak ve mağdurların zararları karşılanacak. Eğer banka veya finans kuruluşları, savcı ya da hâkim talebi üzerine belgeleri 10 gün içinde teslim etmezse, idari para cezası uygulanacak.

ATM KULLANIRKEN DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER

ATM kullanırken dikkat edilmesi gereken bazı önemli noktalar da bulunuyor. Öncelikle, yüz tanıma sistemine uygun şekilde kameraya bakarak işlem yapmak gerekiyor. Ayrıca, para çekerken güvenli bir ortamda işlem yapmaya özen gösterilmeli, PIN kodu girerken çevre kontrolü yapılmalı ve işlem tamamlandığında 'İptal' tuşuna basarak ATM'den ayrılmak güvenlik açısından önemli adımlar olacak.

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ETİKETLER
#ATM para çekme
#ATM’ler
#çipli kimlik
#Ekonomi
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