BDDK'dan ATM'ler için yeni yasak geldi! Fanatik taraftarları üzecek karar

15 Aralık 2024 11:03 - Güncelleme : 15 Aralık 2024 11:04

Kredi ve banka kartı dolandırıcılıklarının önünü kesmek için yeni bir adım daha atıldı. Yeni yasak futbolseverleri ilgilendiriyor. İşte detaylar...

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK​), bankamatik de denilen ATM​'lerden para çekmeye yönelik yeni bir kararı hayata geçirmeye hazırlanıyor. Tahminlere göre binlerce vatandaşı ilgilendiren yeni karar en çok tuttuğu futbol takımına gönülden bağlı taraftarları ilgilendiriyor.

TAKIM KURULUŞ YILLARI ŞİFRE OLAMAYACAK

BDDK, kredi ve banka kartı dolandırıcılıklarının önünü kesmek için futbol takımlarının kuruluş tarihlerini şifre olarak kullanılması tamamen yasaklandı. Artık bu şifrelerin kuruluş tarihlerinin kullanılması mümkün olmayacak. Söz konusu kararı alınmasındaki en büyük etkenin şifrelerin tahmin edilebilir hale gelmesi olduğu bildirildi.

DAHA ÖNCE OĞUM GÜNLERİ DE YASAKLANMIŞTI

Geçtiğimiz dönemlerde de BDDK tarafından; doğum tarihlerinin, 1453, 1881, 1915 gibi tarihlerin ve yılların şifre olarak kullanılamayacağına yönelik kararı duyurulmuştu. Eğer bir banka kullanıcısı ısrarla ATM şifresini taraftarı olduğu takımın kuruluş tarihi yapmaya çalışırsa, bu durumda önlem alınacağı için kart bloke edilebilecek.