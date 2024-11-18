ATM'ler yeni sisteme geçiyor! Müşterileri kızdıran duruma çözüm bulundu

18 Kasım 2024 18:46 - Güncelleme : 18 Kasım 2024 18:49

Enflasyon etkisiyle oluşan daha fazla banknot ihtiyacı en çok müşterilerine para yetiştirmeye çalışan banka ATM'lerini vuruyor. Talebe yetişemeyen bankalar artık ATM'leri üç kere doldurmaya başladı. Müşterilerin ATM'ye gittiğinde nakit para bulamaması üzerine bankalar değişikliğe gitme kararı aldı.

ATM​'lerden para​ çekmeye gidenler son aylarda sıklıkla yeterli banknotun kalmadığı uyarısıyla karşılaşıyor. Nakit​ ihtiyacını gidermek isteyen vatandaşlar adeta ATM'leri tek tek gezmek zorunda kalıyor. Enflasyonun da etkisiyle piyasadaki banknot varlığının azalması sonrası bankalar​ yeni kararlar aldı.

Banka görevlileri gün içinde artık çok defa ATM'leri doldurmak zorunda kalıyor. Ekonomi gazetesinin haberine göre bankalar bu sıkıntıyı çözmek için sistem değiştirecek. Halihazırda kullanılan ATM'lerde para yatırma ve çekme bölümleri bağımsız olarak kullanılıyor. Yani cihaza müşterinin yatırdığı para başka müşteri için verilemiyor. Bu durumu çözerek bankalar ATM'leri modernize edecek.

GERİ DÖNÜŞÜMLÜ ATM GELİYOR

Başta İstanbul, Ankara ve İzmir olmak üzere birçok şehirde başlatılan çalışmalar ile çok sayıda banka, 'geri dönüşümlü ATM' kullanımına geçmekte. Standart ATM'lere kıyasla daha pahalı olmasına karşın, hem işlemlerin çok daha hızlı yapılmasını sağlayan hem de yatırılan paraların başka müşteriler tarafından çekilebilmesine olanak tanıyan ATM'ler ile banknot krizinin önüne geçilmesi amaçlanıyor.

Enflasyon​ nedeniyle ATM'lere para yatırmada görevli çalışanlarının sayısını artıran ve maliyetleri yükselen bankalar, ATM'lerde yapacağı dönüşüm ile uzun vadede daha az personel çalıştırmayı ve maliyetlerini düşürmeyi amaçlıyor. Öte yandan 81 ile yayılması planlanan dönüşüm, müşterilerin ATM'lerden eli boş dönmemesine yardımcı olacak.