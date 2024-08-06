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ATM'lerde yeni dönem! Artık 50 TL'lik banknotlar da çekilemeyecek

Editör: Onur Kaya / Kaynak: Tgrthaber.com
06 Ağustos 2024 17:36 - Güncelleme : 06 Ağustos 2024 17:42
ATM&#039;lerde yeni dönem! Artık 50 TL&#039;lik banknotlar da çekilemeyecek

Yüksek enflasyon nedeniyle ATM'lerde yeni dönem başlıyor. Yeni uygulamayla birlikte artık ATM'ler bazı banknotlar çekilemeyecek.

Ekonomide enflasyonla mücadele aralıksız sürerken, vatandaş yüksek enflasyonu derinden hissediyor. Paranın alım gücünün azalması değerini düşürürken, bu durumun piyasaya da yansımaları oluyor.

Artık piyasada küçük meblağlar daha az kullanılırken, bankaların ATM'lerinde de daha büyük banknotlar tercih ediliyor.

ATM'lerde yeni dönem! Artık bu paraları çekemeyeceksiniz - 1. Resim

KÜÇÜK BANKNOTLARIN YERİNİ 50-100 TL ALDI

Özellikle 5, 10, 20 TL gibi küçük banknotların yerini 50 ve 100 TL banknotlarının alması, enflasyonun günlük hayattaki etkisinin bir yansıması olarak görülmeye başladı.

ATM'lerde yeni dönem! Artık bu paraları çekemeyeceksiniz - 2. Resim

ZİRAAT BANKASI'NIN ESKİ YÖNETİCİSİ DUYURDU

Bankalar ise bunun üzerine ATM’lere daha yüksek değerli banknotlar koyma yoluna gidiyor.

Bu kapsamda ATM'lerdeki yeni dönemi Ziraat Bankası eski Genel Müdür Yardımcısı Prof. Dr. Şenol Babuşcu sosyal medya hesabından duyurdu.

ATM'lerde yeni dönem! Artık bu paraları çekemeyeceksiniz - 3. Resim

50 TL'LİK BANKNOT ÇEKİLEBİLECEK Mİ?

Babuşcu paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Bankalar 5, 10, 20 TL’den sonra 50 TL banknotu da ATM’lere koymamaya başladı. Bazı bankalar 100 TL banknotu da ATM’lere koymama çalışmaları yürütüyor. Yakında ATM’lerde sadece 200 TL banknotlar olacak."

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Kaynak: Tgrthaber.com
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