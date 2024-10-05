ATM'lerde yeni dönem! Artık bu şifreler kullanılamayacak

05 Ekim 2024 01:51 - Güncelleme : 05 Ekim 2024 01:55

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, (BDDK) artan hırsızlık ve dolandırıcılık vakalarına karşı harekete geçti. Alınan karara göre artık basit şifreler ATM'lerde kullanılamayacak. Uygulamaya başlayacak yasaklarla birlikte vatandaşlar şifrelerini değiştirmek zorunda.

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Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu (BDDK) müşteri güvenliğini artırmak ve son dönemde artan dolandırıcılık vakalarının önüne geçmek amacıyla yeni bir adım attı. Alınan son karara göre ATM'lerde basit şifreler, güvenlik tehlikesi oluşturduğu ve çalınması kolay olduğu için yasaklandı.

O ŞİFRELER KULLANILAMAYACAK

Tüm Türkiye genelinde gelecek haftadan itibaren yürürlüğe girecek olan düzenlemeyle birlikte, kredi kartı ve banka kartlarında sıklıkla kullanılan şifreler artık yasaklanacak.

Müşterilerin mağduriyet yaşamaması için yasaklanacak olan basit şifreler yerine vatandaşlardan güvenli ve tespit edilmesi zor şifreleri kullanması isteniyor.

İŞTE YASAKLANACAK ŞİFRELER

Yürürlüğe giren yeni karara göre, '1923', '1453', '1905', '5353' gibi sıklıkla kullanılan şifreler, kuruluş tarihleri, il plaka kodları, takım tarihleri ve benzeri yaygın rakam kombinasyonları artık yasaklanacak.

Bu tarz şifreleri kullanan kişilerden, mobil uygulama veya ATM'lerden işlem yaptıklarında şifrelerinin değiştirilmesi istenecek.