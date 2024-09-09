Audi işçileri yüzlerce aracın anahtarına el koydu! Üretim durdu

09 Eylül 2024 16:54 - Güncelleme : 09 Eylül 2024 17:05

Audi Brüksel fabrikası, işçilerin araç anahtarlarını alması nedeniyle faaliyetlerini durdurdu. Audi'nin Brüksel'deki üretim tesisinin geleceğiyle ilgili belirsizlik artarken, işçiler cuma sabahı grevde kaldı ve yüzlerce aracın anahtarlarını aldı.

Audi montaj hattı işçileri cuma sabahı Forest şantiyesine geldiler ancak yönetim ve sendikalar arasındaki görüşmeler sonucunda işe başlanmaması kararı alındı. Yönetimden bir konuşma daha yapıldı, ardından sendikalar ve insanlar işe gitmedi. Forest'taki Audi Brüksel fabrikasında çalışanların tamamlanmış ve tamamlanmamış araçların anahtarlarına el koyduğunu bildirdi.

AUDİ BRÜKSEL İŞÇİLERİ ANAHTARLARA EL KOYDU

Audi'nin Brüksel'deki fabrikasının yönetimi, tamamlanmış ve tamamlanmamış araçların anahtarlarını ele geçiren işçilerin pazartesi öğleden sonraya kadar anahtarları iade etmelerini talep etti.

Fabrika yönetimi, çalışanlarla yaşanan söz konusu gerilimin sonrasında alınan kararı açıkladı ve otomobil anahtarları teslim edilene dek üretim yapılmayacağını duyurdu.

Fabrikada 200 ila 300 araç olduğu belirtilirken, sendikalar şirketin geleceği hakkında netlik kazanana kadar hiçbir aracın fabrikadan çıkmayacağını belirtti.

Sendikalar tarafından, yönetimin bu hafta fabrika garajlarında bulunan arabaları kurtarmayı planladığını duyması üzerine araçların anahtarlarına el konulduğu ve şu anda güvenli bir yerde saklandığı belirtildi.

Audi Brüksel sözcüsü Peter D'hoore, "Şu anda tam olarak ne olduğunu araştırıyoruz. İnsanların endişeli olduğunu ve duygusal tepki verdiğini anlıyoruz. Tüm personeli sağduyulu davranmaya çağırıyoruz." dedi.

Fabrika önünde bu sabah saatlerinde toplanan 150 kadar işçi ise yönetimi ve aldığı kararı protesto etti.

TEMMUZ AYINDAN BERİ ÜRETİM DURMUŞTU

Audi Brüksel'in Brüksel'de üretilen elektrikli Q8 e-tron modellerine olan talebin yavaşlaması ve tesisteki uzun süredir devam eden yapısal zorluklar nedeniyle buradaki operasyonlarını yeniden yapılandırma planlarını açıklamasının ardından Temmuz ayından bu yana Forest üretim hattında çalışma durdurulmuştu.

Bu hafta başında, Volkswagen'in ana şirketi olan Forest fabrikasına yeni bir model tahsis edilmeyeceği duyurulmuştu. Bu da, fabrikaya bir alıcı bulmanın, kapanmanın ve binlerce iş kaybının önüne geçmenin tek yolu olabileceği anlamına geliyordu.

Şu anda Brüksel tesisinde 3.000'den fazla kişi çalışıyor. Alıcı bulunmazsa ve tesis kapanırsa, ekim ayında yaklaşık 1.500 iş kaybedilebilir ve gelecek yıl 1.100'den fazla ek işten çıkarma olabilir.

Son işten çıkarmalar 2025'in sonunda bekleniyor.

Haftalardır süren toplu izin ve yaz tatilinin ardından bu hafta bazı faaliyetlerin yeniden başlaması beklenirken, protesto amacıyla personel işe dönmedi.