 Ümit Buget

Av yasağı öncesi 'son' balıklar! Kilosu 100 TL'den satılıyor

Marmara Denizi’nde büyük balıkçı teknelerine yönelik av yasağı bu gece itibarıyla yürürlüğe girerken, sezonun sona ermesiyle birlikte Tekirdağ'da ağlar limana çekilecek. İşte av yasağıyla ilgili son detaylar...

14.04.2026
14:22
14.04.2026
Marmara Denizi’nde her yıl uygulanan av yasağı kapsamında, 12 metrenin üzerindeki çı tekneleri 1 Eylül’e kadar denize açılamayacak. Uygulamayla birlikte denizlerdeki balık popülasyonunun korunması ve gelecek sezonlar için sürdürülebilir avcılığın sağlanması amaçlanıyor.

HABERİN ÖZETİ

Av yasağı öncesi 'son' balıklar! Kilosu 100 TL'den satılıyor

Marmara Denizi'nde balık popülasyonunu korumak ve sürdürülebilir avcılığı sağlamak amacıyla 12 metrenin üzerindeki balıkçı tekneleri için av yasağı başladı.
Marmara Denizi'nde 12 metrenin üzerindeki balıkçı tekneleri 1 Eylül'e kadar denize açılamayacak.
Uygulama ile denizlerdeki balık popülasyonunun korunması ve gelecek sezonlar için sürdürülebilir avcılığın sağlanması amaçlanıyor.
Küçük ölçekli balıkçılar, belirlenen kurallar çerçevesinde kıyı balıkçılığına devam edebilecek.
Süleymanpaşa Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı İbrahim Pehlivanoğlu, geride kalan sezonun verimli geçtiğini belirtti.
Av yasağı süresince denetimler sıkılaşacak ve kurallara uymayanlar hakkında yasal işlem uygulanacak.
Av yasağı öncesi 'son' balıklar! Kilosu 100 TL'den satılıyor

Küçük ölçekli balıkçılar ise belirlenen kurallar çerçevesinde faaliyetlerini sürdürebilecek. Bu kapsamda kıyı balıkçılığı yapan tekneler, sınırlı ve kontrollü şekilde avlanmaya devam edecek.

Sezonu değerlendiren Süleymanpaşa Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı İbrahim Pehlivanoğlu, geride kalan dönemin verimli geçtiğini belirterek, "1 Eylül’de başlayan sezonumuz Allah’a şükürler olsun güzel geçti. Balıkçı arkadaşlarımız hamsi, istavrit, menekşe ve sardalya avladı. Vatandaşlarımız bu süreçte uygun fiyatlı ve taze balık tüketti. Önümüzdeki için özellikle palamut konusunda umutluyuz" dedi.

Av yasağı öncesi 'son' balıklar! Kilosu 100 TL'den satılıyor

Pehlivanoğlu, büyük ölçekli tekneleri kapsayan yasağın başladığını hatırlatarak, "Büyük gırgır tekneleri 15 Nisan itibarıyla av faaliyetlerine ara veriyor. Bu yasak 1 Eylül’e kadar devam edecek. 12 metrenin altındaki balıkçı tekneleri ise kurallar dahilinde avcılığa devam edebilecek" ifadelerini kullandı.

Av yasağı öncesi 'son' balıklar! Kilosu 100 TL'den satılıyor

DENETİMLER SIKILAŞACAK

Yetkililer, av yasağı süresince denetimlerin artırılacağını ve kurallara uymayanlar hakkında yasal işlem uygulanacağını bildirdi.

GÖZLER YENİ SEZONA ÇEVRİLDİ

Balıkçılar ise yeni sezonda özellikle palamut avının bol olmasını beklerken, denizlerin bu süreçte kendini yenilemesi umut ediliyor.

