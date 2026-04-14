Av yasağı öncesi 'son' balıklar! Kilosu 100 TL'den satılıyor

Marmara Denizi’nde her yıl uygulanan av yasağı kapsamında, 12 metrenin üzerindeki balıkçı tekneleri 1 Eylül’e kadar denize açılamayacak. Uygulamayla birlikte denizlerdeki balık popülasyonunun korunması ve gelecek sezonlar için sürdürülebilir avcılığın sağlanması amaçlanıyor.

Küçük ölçekli balıkçılar ise belirlenen kurallar çerçevesinde faaliyetlerini sürdürebilecek. Bu kapsamda kıyı balıkçılığı yapan tekneler, sınırlı ve kontrollü şekilde avlanmaya devam edecek.

Sezonu değerlendiren Süleymanpaşa Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı İbrahim Pehlivanoğlu, geride kalan dönemin verimli geçtiğini belirterek, "1 Eylül’de başlayan sezonumuz Allah’a şükürler olsun güzel geçti. Balıkçı arkadaşlarımız hamsi, istavrit, menekşe ve sardalya avladı. Vatandaşlarımız bu süreçte uygun fiyatlı ve taze balık tüketti. Önümüzdeki sezon için özellikle palamut konusunda umutluyuz" dedi.

Pehlivanoğlu, büyük ölçekli tekneleri kapsayan yasağın başladığını hatırlatarak, "Büyük gırgır tekneleri 15 Nisan itibarıyla av faaliyetlerine ara veriyor. Bu yasak 1 Eylül’e kadar devam edecek. 12 metrenin altındaki balıkçı tekneleri ise kurallar dahilinde avcılığa devam edebilecek" ifadelerini kullandı.

DENETİMLER SIKILAŞACAK

Yetkililer, av yasağı süresince denetimlerin artırılacağını ve kurallara uymayanlar hakkında yasal işlem uygulanacağını bildirdi.

GÖZLER YENİ SEZONA ÇEVRİLDİ

Balıkçılar ise yeni sezonda özellikle palamut avının bol olmasını beklerken, denizlerin bu süreçte kendini yenilemesi umut ediliyor.