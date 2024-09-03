Avlanma tazminat bedelleri 30 milyonu gördü! Yaban hayvanlarını avlama cezaları cep boşaltacak

03 Eylül 2024 17:22 - Güncelleme : 03 Eylül 2024 17:26

Avlanması yasak hayvanları avlayanlara uygulanacak cezalar Resmi Gazete'de yayımlandı. Anadolu parsını avlamanın cezası 30 milyon liraya çıktı. İşte gelen tahribat ve eksiltme nedeniyle hükmolunacak tazminat bedelleri.

YABAN HAYVANLARINI AVLAMA CEZALARI

Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü, yasak avlanma hakkında ceza tutarlarını paylaştı.

Tahribat ve eksiltme nedeniyle hükmolunacak tazminat bedelleri belli oldu.

2024-2025 av dönemi için koruma altına alınan av ve yaban hayvanlarının avlanması durumunda ödenecek tazminat tutarları şöyle;

Türkiye'de nesli tükenmekte olan Anadolu parsını avlamanın cezası 30 milyon lira olarak belirlendi.

Yaban koyunu avlamanın cezası 6 milyon lira, çizgili sırtlan avlamanın cezası 2 milyon 500 bin lira, Karakulak ve vaşak 600 bin,

Yaban kedisi ve saz kedisi 200 bin, Akdeniz foku 80 bin, su samuru 70 bin, alacasansar, oklu kirpi 25 bin, sincaplar familyasındaki bütün türler ise 10 bin lira olarak belirlendi.

Yaban keçisi, çengel boynuzlu dağkeçisi 650 bin, alageyik 500 bin, kızıl geyik 400 bin, kum ceylanı, Hatay ceylanı 150 bin, boz ayı 90 bin, kurt 40 bin, karaca avlamanın cezası ise 30 bin lira olarak listede yerini aldı.

KUŞ TÜRLERİNİ AVLAMA CEZA TUTARLARI

Kuş türlerinde atmacagiller ve doğangiller familyasındaki bütün türler için belirlenen tazminat bedeli tam 100 bin lira oldu.

Nesli tükenme tehlikesi altında olan kelaynak, çeltikçi, kaşıkçı ve incetağlı, kervancıl kuğu gibi türlerin de her biri için 80 bin, tepeli pelikan, mezgeldek 70 bin, orman horozu, dağ horozu, toy, yakalı toy 60 bin, urkeklik, turnagiller familyasındaki bütün türlerine ise 50 bin lira tazminat bedeli belirlendi.

HANGİ SÜRÜNGENLERİ AVLAMAK YASAK?

Sürüngenler arasında yeşil kaplumbağa, Nil kaplumbağası ve Fırat kaplumbağası gibi türler için 40 bin lira tazminat, çöl varanı da 35 bin lira bedelle korunmaya alındı.