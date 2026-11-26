Avrasya Tüneli’nin işletmeye alınışının 10’uncu yılı dolayısıyla İstanbul’da "Geçmişle Geleceği Bağlamak, Zamanın Değeri" başlıklı zirve düzenlendi. Zirveye Avrasya Tüneli ve Yapı Merkezi Holding Yönetim Kurulu Başkanı Başar Arıoğlu, Avrasya Tüneli Genel Müdürü David Hyuck Lee, Berlin Teknik Üniversitesi Yapay Zeka Laboratuvarı Başkanı Prof. Dr. Şahin Albayrak ile Formula 1’in iki kez dünya şampiyonu olan efsane pilotu Mika Hakkinen katıldı.

10 YILDA 285 MİLYON SAAT ZAMAN TASARRUFU

Avrasya Tüneli ve Yapı Merkezi Holding Yönetim Kurulu Başkanı Başar Arıoğlu, tünelin 10 yıl önce bir mühendislik başarısı olarak literatüre girdiğini, bugün ise İstanbulluların gündelik hayatına zaman kazandıran temel bir hizmete dönüştüğünü belirtti. Günlük yaklaşık 80 bin geçişe ev sahipliği yapan tünelde garanti edilen geçiş seviyesinin yüzde 10 üzerine çıkıldığını ifade eden Arıoğlu, kamu ile gelir paylaşımının 2023 yılının son çeyreğinden bu yana sürdüğünü kaydetti.

İstanbul’un 13 ilçesinde 1200 katılımcıyla yapılan araştırmada tünelin gerekli görülme algısının 10 üzerinden 8,12 puan aldığını aktaran Arıoğlu, "2026 yılı verilerine göre, Bakırköy-Kozyatağı arasında köprü güzergâhı yerine Avrasya Tüneli’nin kullanılıyor. Gidiş-dönüş yolculuklarda günde yaklaşık 80 dakika zaman kazanılabiliyor. 10 yılda sağladığımız toplam zaman kazancı 285 milyon saate ulaştı" dedi.

339 BİN TON YAKIT TASARRUFU VE 6,4 MİLYON AĞACA EŞDEĞER ÇEVRE KAZANIMI

Projenin 10 yıllık süreçte yalnızca geçiş rakamlarıyla değil, sunduğu çevresel ve ekonomik faydalarla da öne çıktığını vurgulayan Arıoğlu, "Geride bıraktığımız 10 yılda 208 milyon aracın kıta değiştirmesine ev sahipliği yaptık. Toplam 778 milyon araç-kilometrelik yolculuk mesafesi azalması sayesinde kaza maliyetlerinin düşürülmesine de katkı sağladık. Bu süreçte 339 bin ton yakıt tasarrufu sağlanırken, 6,4 milyon ağaca eşdeğer 162 bin ton emisyon azaltımı gerçekleşti. Tüm kazanımlar bir araya getirildiğinde projemizin ekonomiye toplam katkısı 3,1 milyar dolara ulaştı" dedi.

"16 MİLYONLUK METROPOL İÇİN OYUNUN KURALLARINI DEĞİŞTİRDİ"

Avrasya Tüneli Genel Müdürü David H. Lee ise, 10 yıllık işletme deneyiminin güçlü operasyonel yapı ve uzun vadeli iş birlikleriyle şekillendiğini söyleyerek, "Tünel 16 milyonluk metropol için oyunun kurallarını değiştiren bir mobilite çözümü oluyor. Önümüzdeki dönemde de güvenli ve kesintisiz işletmeciliği, kullanıcılarımıza zaman kazandırmayı, operasyonel verimliliği, teknolojiyi ve sürdürülebilirliği ön planda tutacağız. Kıtaları geleceğe bağlamaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.