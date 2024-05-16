Avrasya Tüneli geçiş ücretine zam geldi

16 May 2024 11:13 - Güncelleme : 16 May 2024 11:36

Otoyol ve köprü geçiş ücretlerinden sonra Avrasya Tüneli geçiş ücretlerinde de düzenleme yapıldı. 16 Mayıs'tan itibaren geçerli olmak üzere tünel geçiş ücretlerine yüzde 40 zam geldi.

Avrasya Tüneli geçiş ücretleri tarifesi resmi internet adresi ve sosyal medya hesaplarından duyuruldu. Otomobiller için tek yön geçiş ücreti gündüz tarifesinde 80 TL'den 112 TL'ye çıkarıldı.

AVRASYA TÜNELİ GEÇİŞ ÜCRETİ NE KADAR?

Zamla ilgili yapılan tarife duyurusunda şu ifadelere yer verildi:

"16 Mayıs 2024 tarihi itibarıyla geçerli olmak üzere Avrasya Tüneli tek yön geçiş ücretleri gündüz tarifesinde otomobiller için 112 TL, minibüsler için 168 TL, motosikletler için ise 43,70 TL olarak belirlenmiştir. Ücretler gece 00:00’dan sabah 05:00’a kadar yüzde 50 indirimli olarak otomobiller için 56 TL, minibüsler için 84 TL, motosikletler için ise 21,85 TL olarak uygulanacaktır.

05:00 - 23:59 saatleri arasında gündüz, 00:00 – 04:59 saatleri arasında gece tarifesi uygulanacaktır. Ücretlere KDV dahildir."

KÖPRÜ VE OTOYOLLAR DA ZAMLANMIŞTI

Köprü ve otoyollara da zam yapılmıştı. Zam sonrası İstanbul'da 15 Temmuz ve FSM köprülerinde otomobiller için tek yön geçiş 24 lira oldu.

Yavuz Sultan Selim Köprüsü’nden geçiş ücreti ise 35 TL’den 49 TL’ye, Osmangazi Köprüsü’nden geçiş ücreti 290 TL’den 399 TL’ye yükseldi.