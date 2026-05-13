Avrasya’nın en büyük boya ham maddeleri ve kaplama fuarlarından biri olan Paintistanbul Boya Ham Maddeleri, Yapı Kimyasalları ve Yapıştırıcı Ham Maddeleri Teknolojileri Fuarı’nın basın lansmanı, sektör temsilcilerinin yoğun katılımıyla Çırağan Sarayı’nda gerçekleştirildi.

HABERİN ÖZETİ Avrasya’nın en büyüğü: Paintistanbul dünya devlerini buluşturuyor! Avrasya'nın en büyük boya ham maddeleri ve kaplama fuarlarından biri olan Paintistanbul, sektör temsilcilerinin yoğun katılımıyla düzenlenen basın lansmanında yeni teknolojiler, sürdürülebilir üretim çözümleri ve küresel ticaret hedeflerini ele aldı. Paintistanbul, Avrasya'nın en büyük boya ham maddeleri ve kaplama fuarlarından biridir. Fuarın basın lansmanı, sektör temsilcilerinin yoğun katılımıyla Çırağan Sarayı'nda gerçekleştirildi. "Renklerin Büyüsünü Keşfedin" temasıyla düzenlenecek organizasyonda yeni teknolojiler, sürdürülebilir üretim çözümleri ve küresel ticaret hedefleri masaya yatırıldı. BOSAD Başkanı Kenan Baytaş, Türkiye boya sanayisinin yaklaşık %2'lik dünya pazar payına sahip olduğunu ve sektörün hacminin 1 milyon ton seviyesine ulaştığını belirtti. 2025 itibarıyla boya ve ham maddeleri ihracatının 1,5 milyar doları aştığı ve Türkiye'nin Avrupa'da beşinci sırada yer aldığı ifade edildi. CNG Group Yönetim Kurulu Başkanı Cengiz Yaman, Paintistanbul'un Avrupa'nın en büyük ikinci, dünyanın ise en büyük üçüncü boya ham maddeleri fuarı konumuna yükseldiğini belirtti. Paintistanbul 2026, 17-19 Haziran tarihlerinde İstanbul Fuar Merkezi'nde gerçekleştirilecek.

“Renklerin Büyüsünü Keşfedin" temasıyla düzenlenecek organizasyonun tanıtım toplantısında, sektörün geleceğine yön verecek yeni teknolojiler, sürdürülebilir üretim çözümleri ve küresel ticaret hedefleri masaya yatırıldı.

Boya Sanayicileri Derneği (BOSAD) Başkanı Kenan Baytaş, CNG Group Yönetim Kurulu Başkanı Cengiz Yaman ve Paintistanbul Fuar ve Kongre Çalışma Grubu Başkanı Hakan Ünel’in ev sahipliğinde düzenlenen lansman, sektörün önde gelen isimlerini aynı çatı altında buluşturdu.

BOSAD BAŞKANI KENAN BAYTAŞ: ''SEKTÖRÜMÜZ 1 MİLYON TON BÜYÜKLÜĞÜNE SAHİP''

BOSAD Yönetim Kurulu Başkanı Kenan Baytaş, Türkiye boya sanayisinin üretim kapasitesi, ileri teknoloji altyapısı ve yüksek katma değer gücüyle stratejik sektörler arasında yer aldığını belirtti.

İnşaattan otomotive, enerjiden denizciliğe kadar geniş bir kullanım alanına sahip sektörün hem koruyucu hem de estetik çözümleriyle modern yaşamın vazgeçilmez parçalarından biri olduğunu vurgulayan Baytaş, Paintistanbul’un uluslararası ticaret açısından kritik bir köprü görevi üstlendiğini söyledi.

BOSAD’ın 130’u aşkın üyesiyle sektörün yaklaşık yüzde 85’ini temsil ettiğini ifade eden Baytaş, şu açıklamayı yaptı:

''Katılımcı ve ziyaretçi sayılarıyla dünya çapında kabul gören Paintistanbul yerli ve yabancı firmaları bir araya getirerek boya, boya ham maddeleri ve yapı kimyasalları alanında önemli bir ticaret ve etkileşim köprüsü kuruyor. Bu yıl da fuarımızın sektörümüze, sanayimize ve ülke ekonomimize değerli katkılar sağlayacağına inanıyoruz''

Türkiye boya sektörünün dünya pazarından yaklaşık yüzde 2 pay aldığını belirten Baytaş, sektörün hacim olarak 1 milyon ton seviyesine ulaştığını kaydetti.

TÜRKİYE'DEN BOYA VE HAM MADDELERİ İHRACATINDA DEV RAKAM

2025 itibarıyla boya ve ham maddeleri ihracatının 1,5 milyar doları aştığını söyleyen Baytaş, Türkiye’nin Avrupa’da Almanya, İspanya, Fransa ve İtalya’nın ardından beşinci sırada yer aldığını belirterek şu ifadeleri kullandı:

''Avrupa’da üretim sıralamasında Almanya, İspanya, Fransa ve İtalya’nın ardından beşinci sırada yer alıyoruz. Hedefimiz, bu sıralamada daha üst basamaklara çıkarak küresel ölçekte daha güçlü bir konuma ulaşmak. Bölgesel bir üretim üssü olmanın ötesine geçerek, yenilikçi ve sürdürülebilir çözümlerle dünya pazarında daha etkin bir rol üstlenmeyi amaçlıyoruz.''

BOSAN YÖNETİM KURULU BAŞKAN YARDIMCISI TOLGA KAYALAR: ''SEKTÖRÜMÜZ 2,47 MİLYAR DOLARLIK EKONOMİK BÜYÜKLÜĞE SAHİP''

BOSAD Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Tolga Kayalar ise küresel boya pazarının büyüklüğüne dikkat çekti. Kayalar, 2026’da dünya boya sektörünün yaklaşık 198 milyar dolarlık hacme ulaşmasının beklendiğini belirtti.

Türkiye’nin güçlü sanayi altyapısı ve köklü üretim kültürüyle bölgede önemli bir oyuncu olduğunu söyleyen Kayalar, sektörün ekonomik gücünü şu sözlerle anlattı:

''BOSAD 2024 verilerine göre Türkiye boya sektörü, yaklaşık 926 bin tonluk iç pazar hacmine ve 2,47 milyar dolarlık ekonomik büyüklüğe sahip. Üretim gücümüz ile ihracattaki değer payımız arasındaki bu makas, sektörümüzün önündeki en somut büyüme alanını gösteriyor. Yalnızca daha fazla üretmek değil, daha fazla değer yaratmak ve bunu ihracata taşımak işte asıl hedef bu.''

AKÇALI: ''TÜRKİYE, ÜRETİM VE İHRACAT MERKEZİ HALİNE GELDİ''

BOSAD Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Akın Akçalı da Türkiye’nin küresel boya sektöründeki stratejik avantajlarına dikkat çekti.

Akçalı, dünyanın en büyük boya üreticilerinin Türkiye’yi yalnızca bir pazar olarak değil aynı zamanda üretim ve ihracat üssü olarak gördüğünü belirterek şöyle konuştu:



''Dünyanın en büyük boya üreticilerinin önemli bir bölümü Türkiye’yi yalnızca bir pazar olarak değil aynı zamanda üretim ve ihracat merkezi olarak değerlendirip büyük yatırımlar yapıyor. Özellikle Avrupa, Afrika ve Orta Doğu pazarlarına yönelik operasyonlarda Türkiye’nin güçlü üretim altyapısı, hızlı üretim kabiliyeti, kaliteli insan kayna ve esnek sanayi yapısı büyük avantaj sağlıyor. Bunun yanında sektörümüzün en güçlü yönlerinden biri de dünya regülasyonlarına ve değişen standartlara çok hızlı adapte olabilmesi.''

PAINTİSTANBUL DÜNYA LİGİNDE İLK 3'E YÜKSELDİ

CNG Group Yönetim Kurulu Başkanı Cengiz Yaman ise Paintistanbul’un uluslararası ölçekte yakaladığı büyümeye dikkat çekti.

Fuarın bugün Avrupa’nın en büyük ikinci, dünyanın ise en büyük üçüncü boya ham maddeleri fuarı konumuna yükseldiğini belirten Yaman, bu yıl katılımcı sayısında rekor kırıldığını söyledi.



''Başlangıçta 350 katılımcı hedefiyle yola çıkmış olsak da bugün itibarıyla 35 farklı ülkeden 400’ün üzerinde kayıt alarak beklentilerimizin üzerine çıktık. Almanya, Belçika ve İtalya başta olmak üzere; Avrupa ve Asya kıtalarından çok sayıda katılımcı ve ziyaretçiyi ağırlamaya hazırlanıyoruz. Yabancı katılımcı oranında yüzde 35 olan hedefimizi, yüzde 46 gibi rekor bir seviyeye taşıdık. Fuarımızın profili de her geçen gün güçleniyor. Boya üreticisi firma oranımızı yüzde 6’dan yüzde 20’ye, genel üretici sayımızı ise yüzde 7’den yüzde 25’e yükselerek nitelikli bir büyüme sergiledi. Katılımcılarımızın yüzde 38’inin fuarımıza ilk kez katılıyor olması, sektördeki değişim ve yenilik arayışının en somut kanıtıdır. Hedefimiz; 70 ülkeden 3 bin 500’ü yabancı olmak üzere, toplam 10 binin üzerinde sektör profesyonelini bu çatı altında buluşturmak.''



Yaman ayrıca Paintistanbul’un yalnızca ticari bir fuar olmadığını, aynı zamanda sektörün geleceğine yön veren bir bilgi ve teknoloji platformu haline geldiğini ifade etti.

PAINTİSTANBUL, 17-19 HAZİRAN'DA İSTANBUL FUAR MERKEZİ'NDE

Bu yıl 8’inci kez kapılarını açacak Paintistanbul 2026, 17-19 Haziran tarihlerinde İstanbul Fuar Merkezi’nde gerçekleştirilecek.

Dört ayrı salonda düzenlenecek organizasyon, toplam 40 bin metrekare brüt ve 14 bin metrekare net sergi alanıyla sektörün en büyük buluşmalarından birine ev sahipliği yapacak.

400’ün üzerinde katılımcı firma ile 10 bini aşkın ziyaretçinin bir araya gelmesinin beklendiği fuarda; yenilikçi ürünler, ileri teknoloji uygulamaları ve sürdürülebilir üretim çözümleri tanıtılacak.

Konferans ve panel programlarında ise sektör uzmanları; sürdürülebilirlik, teknolojik dönüşüm, yeni üretim trendleri ve küresel pazardaki fırsatları değerlendirecek. Paintistanbul 2026, üç gün boyunca boya ve kaplama sektörünün geleceğine ışık tutacak.