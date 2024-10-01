Avro Bölgesi enflasyon verileri belli oldu

01 Ekim 2024 12:55 - Güncelleme : 01 Ekim 2024 13:07

Avro Bölgesi'nde Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), verileri belli oldu. Eylül ayında bölge enflasyonu yıllık bazda 1,8 oldu.

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), Avro Bölgesi'nin eylül​ ayına ilişkin enflasyon​ öncü verilerine göre Avro Bölgesi'nde ağustosta yüzde 2,2 olan yıllık enflasyon, eylülde yüzde 1,8'e geriledi. TÜFE​, eylülde aylık bazda yüzde eksi 0,1 olarak açıklandı.

PİYASA BEKLENTİLERİNİ GERİLEDİ

Piyasalar bölge enflasyonunu yıllık yüzde 1,8 olması bekleniyordu. Açıklanan veriler piyasa beklentileri ile aynı seviyede geldi. En yüksek artış yüzde 4 ile hizmet sektöründe gerçekleşirken hizmet sektörünü yüzde 2,4 ile gıda, alkol ve tütün ürünleri, yüzde 0,4 ile enerji dışı sanayi ürünleri izledi. Enerji ürünleri ise yüzde 6 geriledi.

EN ÇOK BELÇİKA'DA ARTTI

Çekirdek enflasyon ise eylülde yıllık yüzde 2,7, aylık 0,1 seviyesinde ölçüldü. AB uyumlu verilere göre, enflasyon eylülde Belçika'da yüzde 4,5, Hollanda'da yüzde 3,3, Estonya'da yüzde 3,2, Yunanistan ve Hırvatistan'da yüzde 3, Almanya'da yüzde 1,8, İspanya'da yüzde 1,7, Fransa'da yüzde 1,5, İtalya'da yüzde 0,8 oldu. Öte yandan, Avrupa Merkez Bankası (ECB) orta vadede yüzde 2'lik enflasyon hedefliyor.