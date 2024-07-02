Avro Bölgesi enflasyonu belli oldu

02 Temmuz 2024 13:01 - Güncelleme : 02 Temmuz 2024 13:05

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat) verilerine göre, Avro Bölgesi'nde mayısta yüzde 2,6 olan yıllık enflasyon, haziranda yüzde 2,5'e indi. TÜFE, haziranda aylık bazda yüzde 0,2 artış gösterdi.

EN YÜKSEK FİYAT ARTIŞI HİZMETLERDE

Piyasa beklentileri de haziranda Avro Bölgesi'nde yıllık enflasyonun yüzde 2,5 olması yönündeydi. Enflasyonun ana bileşenlerine bakıldığında, en yüksek yıllık fiyat artışı yüzde 4,1 ile hizmetlerde gerçekleşti. Hizmet sektörünü yüzde 2,5 ile gıda, alkol ve tütün ürünleri, yüzde 0,7 ile enerji dışı sanayi ürünleri ve yüzde 0,2 ile enerji ürünleri izledi.

EN YÜKSEK BELÇİKA'DA

Avro Bölgesi'nde çekirdek enflasyon haziranda yıllık yüzde 2,9, aylık 0,3 seviyesinde ölçüldü. AB uyumlu verilere göre, enflasyon haziranda Belçika'da yüzde 5,5, İspanya'da yüzde 3,5, Hırvatistan ve Hollanda'da yüzde 3,4, Avusturya'da yüzde 3,2, Almanya ve Fransa'da yüzde 2,5 oldu.