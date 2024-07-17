Avro Bölgesi'nde TÜFE yüzde 2,5 oldu

17 Temmuz 2024 12:46 - Güncelleme : 17 Temmuz 2024 12:53

Altın, dolar ve kripto para alacaklar dikkat! İslam Memiş uyardı: Piyasalarda bu hafta tuzaklar var

Altın, dolar ve kripto para alacaklar dikkat! İslam Memiş uyardı: Piyasalarda bu hafta tuzaklar var

Avrupa İstatistik Ofisi verilerine göre Avro Bölgesi'nde Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), haziran ayında yıllık bazda yüzde 2,5 oldu. Verilere göre, Avro Bölgesi'nde mayısta yüzde 2,6 olan yıllık enflasyon haziranda yüzde 2,5'e indi. TÜFE, haziranda aylık bazda ise yüzde 0,2 oldu.

PİYASA BEKLENTİLERİNE PARALEL

Piyasa beklentileri, haziranda Avro Bölgesi'nde yıllık enflasyonun yüzde 2,5, aylık enflasyonun yüzde 0,2 olması yönündeydi. Böylece açıklanan veriler piyasa beklentileriyle aynı seviyede gerçekleşti.

Avro Bölgesi'nde çekirdek enflasyon da haziranda yıllık yüzde 2,9, aylık yüzde 0,4 seviyesinde ölçüldü. AB'de ise mayısta yüzde 2,7 olan yıllık enflasyon, haziranda yüzde 2,6 oldu. AB'de TÜFE haziranda aylık bazda ise yüzde 0,2 olarak tespit edildi.

EN YÜKSEK ENFLASYON BELÇİKA'DA

Avro Bölgesi'nde enflasyonun ana bileşenlerine bakıldığında, en yüksek yıllık enflasyon yüzde 1,84 ile hizmetlerde gerçekleşti. Hizmetleri, yüzde 0,48 ile gıda, alkol ve tütün ürünleri, yüzde 0,17 ile enerji dışı sanayi ürünleri ve yüzde 0,02 ile enerji ürünleri izledi.

​​​​​​​AB uyumlu verilere göre haziranda enflasyonun en yüksek gerçekleştiği ülkeler yüzde 5,4 ile Belçika, yüzde 5,3 ile Romanya, yüzde 3,6 ile Macaristan ve İspanya, 3,5 ile Hırvatistan ve 3,4 ile Hollanda oldu.