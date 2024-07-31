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Avro Bölgesi'nde yıllık enflasyon belli oldu

Editör: Sevde Nur Demir / Kaynak: Anadolu Ajansı
31 Temmuz 2024 12:38 - Güncelleme : 31 Temmuz 2024 12:50
Avro Bölgesi&#039;nde yıllık enflasyon belli oldu

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), Avro Bölgesi'nin temmuz ayına ilişkin enflasyon verilerini yayımladı. Avro Bölgesi'nde Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), temmuzda yıllık bazda yüzde 2,6 olarak beklentilerin üzerinde geldi.

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), Avro Bölgesi'nin temmuz ayına ilişkin enflasyon öncü verilerini yayımladı. Böylelikle  AB'DE TÜFE temmuzda yıllık bazda yüzde 2,6 ile beklentilerin üzerinde gerçekleşti.

EN ÇOK BELÇİKA'DA YÜKSELDİ

Buna göre, Avro Bölgesi'nde haziranda yüzde 2,5 olan yıllık enflasyon, temmuzda yüzde 2,6 oldu. Beklenti, yıllık enflasyonun temmuzda yüzde 2,5 ile yatay bir seyir izleyeceği yönündeydi.

Enflasyonun ana bileşenlerine bakıldığında, en yüksek yıllık fiyat artışı yüzde 4 ile hizmetlerde gerçekleşti. Hizmet sektörünü yüzde 2,3 ile gıda, alkol ve tütün ürünleri, yüzde 1,3 ile enerji ve yüzde 0,8 ile enerji dışı sanayi ürünleri izledi.

AB uyumlu verilere göre, enflasyon haziranda Belçika'da yüzde 5,5, İspanya'da ve Avusturya'da yüzde 2,9, Hırvatistan'da yüzde 3,4 ve Hollanda'da yüzde 3,5, Almanya ve Fransa'da yüzde 2,6 oldu.

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Kaynak: Anadolu Ajansı
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