YAPTIRIMLARA RAĞMEN 21,3 MİLYAR DOLARLIK ENERJİ SATIŞI

Rusya Enerji Bakanlığı'nın verilerini paylaşan Novak, 2026'nın ilk dokuz ayında Avrupa'ya yapılan enerji ihracatının 21,3 milyar dolara ulaştığını bildirdi.

Avrupa'nın Rus enerjisine yönelik kısıtlamalarının ticareti tamamen durdurmadığını belirten Novak, yaptırımlardan muaf tutulan bazı alanlarda sevkiyatların sürdüğünü ifade etti. Rusya'nın mevcut sözleşmeler kapsamındaki yükümlülüklerini yerine getirmeye devam ettiğini söyleyen Novak, son yıllarda Avrupa'ya yapılan enerji ihracatının yapısının önemli ölçüde değiştiğini de vurguladı.

Novak'a göre bu değişime rağmen Avrupa ülkelerinden gelen enerji talepleri karşılanmaya devam ediyor.