Avrupa 302 milyar dolar harcadı: Rusya’nın kasası doldu

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İstanbul
Avrupa Birliği'nin (AB) Rus enerjisine bağımlılığını azaltma çabalarına rağmen iki taraf arasındaki enerji ticareti devam ediyor. Rusya Başbakan Yardımcısı Aleksandr Novak'ın açıkladığı rakamlar, yaptırımların ardından da Avrupa'ya önemli miktarda enerji sevkiyatı yapıldığını ortaya koydu. Rus devlet televizyonu Vesti'ye konuşan Novak, Rusya'nın 2022'den bu yana AB ülkelerine toplam 320,7 milyar dolarlık enerji kaynağı sattığını söyledi. Novak, bu tutarın ABD tarafından daha önce açıklanan 250 milyar dolarlık rakamın da üzerinde olduğuna dikkat çekti.
Rusya Enerji Bakanlığı'nın verilerini paylaşan Novak, 2026'nın ilk dokuz ayında Avrupa'ya yapılan enerji ihracatının 21,3 milyar dolara ulaştığını bildirdi.
Avrupa'nın Rus enerjisine yönelik kısıtlamalarının ticareti tamamen durdurmadığını belirten Novak, yaptırımlardan muaf tutulan bazı alanlarda sevkiyatların sürdüğünü ifade etti. Rusya'nın mevcut sözleşmeler kapsamındaki yükümlülüklerini yerine getirmeye devam ettiğini söyleyen Novak, son yıllarda Avrupa'ya yapılan enerji ihracatının yapısının önemli ölçüde değiştiğini de vurguladı.
Novak'a göre bu değişime rağmen Avrupa ülkelerinden gelen enerji talepleri karşılanmaya devam ediyor.
Novak'ın açıklamalarında dikkat çeken bir diğer başlık ise Rusya ile ABD arasında başlayan dizel yakıt görüşmeleri oldu. İki ülkenin enerji bakanlıkları ve ilgili şirketlerinin dizel yakıt sevkiyatını görüştüğünü açıklayan Novak, taraflar arasında müzakerelerin başladığını söyledi.
Rusya'nın dizel ihracatını artırabilecek kapasiteye sahip olduğunu belirten Novak, yıl sonuna kadar aylık sevkiyat miktarının 3,5 milyon tona çıkarılabileceğini ifade etti. Novak, olası ek sevkiyatların küresel enerji piyasasında arz ve talep dengesinin sağlanmasına katkıda bulunabileceğini savundu.
Küresel petrol fiyatlarındaki yükselişe de değinen Novak, fiyatları yukarı çeken başlıca etkenlerin taşımacılık maliyetlerindeki artış ve nakliye araçlarının yetersizliği olduğunu söyledi. Novak'a göre enerji taşımacılığında yaşanan kapasite sıkıntısı, petrolün piyasalara ulaştırılmasını pahalılaştırırken bu durum fiyatlar üzerinde de yukarı yönlü baskı oluşturuyor.