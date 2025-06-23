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Ekonomi
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 | İrem Çınar

Avrupa Birliği’nden Türkiye’deki sığınmacılara yeni destek paketi

Avrupa Birliği (AB), Türkiye’de yaşayan sığınmacıların yaşam koşullarını iyileştirmek için 20 milyon euroluk yeni bir insani yardım paketi açıkladı. Sağlık, eğitim, su ve hijyen gibi temel alanlarda kullanılacak bu yardım, sahadaki kuruluşlar eliyle doğrudan ihtiyaç sahiplerine ulaştırılacak.

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Avrupa Birliği’nden Türkiye’deki sığınmacılara yeni destek paketi
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
23.06.2025
saat ikonu 17:28
|
GÜNCELLEME:
23.06.2025
saat ikonu 17:28

Avrupa Birliği Komisyonu tarafından yapılan açıklamada, söz konusu insani yardımın Türk makamlarıyla yakın iş birliği içinde, ülkede faaliyet gösteren insani yardım kuruluşları üzerinden yürütüleceği belirtildi. Fonun, özellikle kamu hizmetlerine sınırlı ya da hiç erişimi olmayan sığınmacılar için kullanılacağı ifade edildi.

Avrupa Birliği’nden Türkiye’deki sığınmacılara yeni destek paketi

KIRILGAN GRUPLAR ÖNCELİKLİ OLACAK

Açıklamada, desteğin yalnızca genel hizmet ihtiyacına değil, aynı zamanda hassas durumda olan, özel korunmaya ihtiyaç duyan gruplara da yönelik planlandığı aktarıldı. Bu kapsamda çocuklar, engelliler, yaşlılar ve kadınlar gibi risk altındaki topluluklara öncelik verilecek.

Avrupa Birliği’nden Türkiye’deki sığınmacılara yeni destek paketi

AB TÜRKİYE’YE YÖNELİK DESTEKLERİNİ SÜRDÜRÜYOR

Avrupa Birliği, Türkiye’nin ev sahipliği yaptığı milyonlarca sığınmacıya yönelik yardımlarını 2016’dan bu yana sistemli şekilde sürdürüyor. AB Komisyonu’nun açıklamasına göre, şimdiye dek sağlanan yardım fonlarıyla milyonlarca kişinin barınma, sağlık ve eğitim gibi temel hizmetlere erişimi kolaylaştırıldı.

Yeni açıklanan 20 milyon euroluk yardımın, mevcut insani yardım projelerine ek bir destek olarak sahada etkili biçimde kullanılacağı vurgulandı.

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