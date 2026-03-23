Avrupa borsalarında sert düşüş: Piyasalarda kırmızı alarm

Avrupa borsaları haftanın ilk işlem gününe oldukça zayıf bir başlangıç yaptı. Neredeyse tüm büyük endekslerde sert düşüşler görüldü. Açıkçası, küresel risk iştahındaki gerileme piyasaları adeta aşağı çekti.
Günün ortasında tablo pek iç açıcı değildi. Avrupa genelini kapsayan Stoxx Europe 600 endeksi yüzde 1,8 gerileyerek 563 puana düştü. İngiltere’de FTSE 100 yüzde 1,6 kayıpla 9.760 puana inerken, Almanya’nın DAX 40 endeksi yüzde 2,1 düşüşle 21.926 puandan işlem gördü.
İtalya’da FTSE MIB 30 yüzde 2 gerilerken, İspanya’da IBEX 35 yüzde 2,2 kayıp yaşadı. Fransa’nın CAC 40 endeksi de yüzde 1,6 düşerek 7.544 puana çekildi. Yani tablo genel olarak net: satış baskısı geniş tabana yayılmış durumda.
Piyasalardaki bu sert dalgalanmanın arkasında Orta Doğu’daki gelişmeler var. Bölgedeki tansiyon yükseldikçe yatırımcıların tedirginliği de artıyor.
ABD Başkanı Donald Trump’ın İran’a yönelik sert açıklamaları ve Hürmüz Boğazı üzerinden yaşanan gerilim, işin seyrini değiştirdi. İran’dan gelen karşılıklar da eklenince, çatışmanın daha geniş bir alana yayılabileceği endişesi güçlendi.
G7 ülkeleri ise kritik deniz yollarında güvenliğin korunması gerektiğini vurguladı. Özellikle enerji taşımacılığı açısından Hürmüz Boğazı’nın önemi, bu açıklamaları daha da kritik hale getiriyor.
Gerilimin uzayabileceği beklentisi enerji piyasalarını da etkiliyor. Petrol fiyatlarında oynaklık artarken, bu durum enflasyon beklentilerini de yukarı çekiyor.
Avrupa’da yükselen enerji maliyetleri, hem tahvil piyasalarını hem de merkez bankası politikalarını baskı altına almış durumda. Avrupa Merkez Bankası’nın bir sonraki toplantıda faiz artırabileceği ihtimali piyasalarda yüzde 78 oranında fiyatlanıyor.
Enflasyon endişeleri tahvil piyasalarına da yansıdı. Avrupa genelinde faizler son yılların en yüksek seviyelerine tırmandı.
Fransa’nın 10 yıllık tahvil getirisi yüzde 3,75 ile zirveye çıkarken, İngiltere’de bu oran yüzde 5’e yaklaşarak uzun süredir görülmeyen seviyeleri test etti. Almanya’da 10 yıllık faiz yüzde 3’ün üzerine çıkarak 2011’den bu yana ilk kez bu eşiği aştı.
İspanya’da da benzer bir tablo var. 10 yıllık tahvil getirisi yüzde 3,58 seviyesine yükseldi. Kısacası, sadece hisse senetleri değil, borçlanma piyasaları da ciddi baskı altında.
Piyasalarda yön arayışı sürerken, yatırımcılar yeni verileri yakından izliyor. ABD’de açıklanacak Chicago Fed Ulusal Aktivite Endeksi ve Euro Bölgesi tüketici güven verileri günün öne çıkan başlıkları arasında.