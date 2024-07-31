Avrupa devi Amundi, Türk varlıklarına yatırım yaptığını açıkladı

31 Temmuz 2024 15:36 - Güncelleme : 31 Temmuz 2024 15:48

Avrupalı varlık yönetim şirketi Türk varlıklarına yatırım yaptığını duyurdu. Amundi yetkilisi "Ekonomi ekibi siyasi ve piyasa baskılarını oldukça iyi yönetiyor" dedi.

TÜRK TAHVİLLERİNE DİKKAT ÇEKTİ

Bloomberg'in haberine göre, 2,3 trilyon dolarlık fonun yöneticisi, Türkiye’nin piyasalarını güçlendirecek ekonomik normalleşme yolunda ilerlediğine inanıyor. Türk tahvilleri artık Amundi'nin en beğendiği varlıklar arasında yer alıyor.

Şirket, geçtiğimiz aylarda yatırımcıları Türk tahvillerinden uzak durmaları konusunda uyarmıştı.

EKONOMİ EKİBİ İYİ YÖNETİYOR

Amundi’nin Gelişmekte Olan Piyasalar Bölümünü yöneten Yerlan Syzdykov da Türk ekonomisi hakkında konuştu. Syzdykov, "Ekonomi ekibi siyasi ve piyasa baskılarını oldukça iyi yönetiyor. Sabit getirili menkul kıymet ve hisse senetleri genelinde pozitif olmaktan mutluyuz" değerlendirmesini yaptı.

Amundi, Türkiye'yi gelişmekte olan piyasaların yerel para cinsinden tahvilleri arasında ilk beşte sayıyor.