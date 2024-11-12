Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası'ndan Türkiye için 5 yıllık yatırım stratejisi! 2029 yılı sonuna kadar bu rota izlenecek

12 Kasım 2024 14:56 - Güncelleme : 12 Kasım 2024 14:57

Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD), Türkiye'ye yönelik 2029 yılı sonuna kadar olan 5 yıllık yatırım stratejisini açıkladı. Banka, ülkedeki yatırım önceliklerini dört temel alanda tanımladı.

Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD), Salı günü Türkiye'ye yönelik 2029 yılı sonuna kadar olan 5 yıllık dönemi kapsayan yatırım stratejisinin ayrıntılarını paylaştı. Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) Türkiye'de yatırım önceliklerini dört temel alanda tanımladı. Bunlar Yeşil dönüşümün yoğunlaştırılması, insan sermayesinin gelişiminin artırılması, Türkiye'nin küresel rekabet gücünün artırılması ve ülkenin altyapısının ve bölgesel entegrasyonunun güçlendirilmesi oldu.

TÜRKİYE İÇİN 5 YILLIK YATIRIM STRATEJİSİ BELLİ OLDU

EBRD, Türkiye'nin önümüzdeki 5 yıllık yatırım stratejisini açıkladı. Banka, son beş yılda önceki ülke stratejisi kapsamındaki yatırım hedefleri için yaklaşık 10 milyar avroluk yatırım gerçekleştirdi.

EBRD , depremden etkilenen bölgeye yönelik 1,5 milyar avroluk destek paketinin de katkısıyla, sadece 2023'te ülkeye rekor düzeyde 2,5 milyar avro yatırım yaptı.

YATIRIMI YÖNLENDİRECEK ÖNCELİKLİ ALANLAR

EBRD için temel yatırım alanı yeşil dönüşüm ve iklim değişikliğinin hafifletilmesi olmaya devam ediyor. Banka, yenilenebilir enerji entegrasyonunun artırılması, kaynak verimliliği, karbonsuzlaştırma, belediye hizmetlerinin sürdürülebilirliği ve iklim dayanıklılığının artırılması konularında destek sağlamayı taahhüt ediyor.

EBRD projeleri, ulaşım ağları ve ticaret altyapısı arasında daha fazla bağlantıya yatırım yaparak, dijital altyapı ve hizmetlerin kalitesini iyileştirerek ve doğal afetlere karşı dayanıklılığı artırarak Türkiye'nin altyapısını ve bölgesel entegrasyonunu güçlendirmeye yönelik çalışacak.

Öte yandan banka, Türkiye ekonomisinin 2024'te yüzde 2,7, 2025'te ise yüzde 3 büyümesini bekliyor.