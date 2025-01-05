Avrupa kapısına yeni engel: Gri ve yeşil pasaport sahiplerine ETIAS şoku: Vizesiz seyahat hayal oluyor

05 Ocak 2025 11:31 - Güncelleme : 05 Ocak 2025 12:11

Gri ve yeşil pasaport sahiplerini üzecek haber geldi. Avrupa'ya giriş kuralları değişiyor. Avrupa Birliği’nin (AB) Seyahat ve Yetkilendirme Sistemi ETIAS, 2025 yılının ilk yarısında uygulanmaya başlanacak. Bu sistemle birlikte yeşil ve gri pasaporta sahip Türk vatandaşları için ön vize uygulaması başlayacak.

Vergiler, cezalar, faturalar... 2025 yılının zamları belli oldu: İşte kalem kalem bizi bekleyen tablo!

Vergiler, cezalar, faturalar... 2025 yılının zamları belli oldu: İşte kalem kalem bizi bekleyen tablo!

Milyonlarca yeşil ve gri pasaporta sahip Türk vatandaşları​ için kötü haber geldi. AB Seyahat ve Yetkilendirme Sistemi ETIAS, 2025​'in ilk yarısında hayata geçiyor. Gri ve yeşil pasaportluları kapsayacak prosedür Türk vatandaşlarının Avrupa​'ya girişini de zorlaştıracak.

AVRUPA'YA GİRİŞ ETIAS İLE ZORLAŞACAK

Yeni düzenleme Schengen Bölgesi’ne seyahat edecek yeşil ve gri pasaport sahiplerini üzecek.

Sistem, İsviçre, İzlanda, Norveç ve Lichtenstein dahil olmak üzere Schengen Bölgesi’ne seyahat edecekleri kapsıyor. Almanya, Fransa ve Hollanda gibi Türk vatandaşlarının yoğun olarak ziyaret ettiği ülkeler de sistem kapsamına girecek.

ETIAS SİSTEMİ NEDİR?

ETIAS seyahat yetkisi, Schengen ülkelerine giriş için zorunlu bir ön koşul olacak. Avrupa’ya vize gerektirmeyen pasaporta sahip olanlar, EES adlı programı indirip 7 euro ödeyecek. 18 yaş altı yolcular ödeme yapmayacak. Pasaport, e-posta adresi ve ödeme bilgileri sisteme yüklenecek. Kişisel ve biyometrik veriler de sistemde yer alacak.

Güvenlik amaçlı yapılan sistemde ön vize kontrolü olacak. Başvurular, en geç 96 saat sonra sonuçlanacak. Ret cevabı alan yolcular, AB’ye giriş yapamayacak.

Kişisel ve biyometrik verilerden sonra ret cevabı gelmesi halinde 7 Euro'luk ödeme geri iade edilmeyecek. Güvenlik kontrolünden geçen herkes, ETIAS seyahat izni alacak.

ETIAS NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

ETIAS'ın 2025 yılında faaliyete geçmesi planlanıyor. ETIAS'ın Avrupa Birliği'nin Giriş/Çıkış Sistemi'nin devreye girmesinden altı ay sonra, yani 2025 yılının ortalarında uygulamaya konulması bekleniyor.

ETIAS uygulamasında aralarında Türklerin de olduğu 1 milyar kişiyi etkileyeceği öngörüldü. Sistem Türk vatandaşları için süreç, ek bir prosedür ve maliyet anlamına geliyor.