Avrupa Merkez Bankası faiz indirimine gitti

17 Ekim 2024 15:22 - Güncelleme : 17 Ekim 2024 15:28

Avrupa Merkez Bankası (ECB), ekim ayı faiz kararını açıkladı. Buna göre banka, ekim ayı toplantısı sonrasında üç temel politika faiz oranını 25 baz puan indirdiğini açıkladı.

Avrupa Merkez Bankası​ (ECB), faiz politikasına ilişkin kararını ekim ayı toplantısının ardından açıkladı. Banka, bu ay üç temel politika faizinde indirime gitti.

FAİZ ORANLARI​ İNDİ

ECB​, üç temel politika faiz oranını 25 baz puan indirdiğini duyurdu. Böylelikle refinansman işlemlerine ilişkin faiz oranı yüzde 3,40’a indi. Mevduat oranı yüzde 3,25'e, marjinal fonlama oranı ise yüzde 3,65'e çekildi.

Avrupa Merkez Bankası (ECB) son olarak 12 Eylül toplantısında mevduat faiz oranını 25 baz puan düşürmüştü. Ana refinansman faizi ile marjinal fonlama oranını 60 baz puana indi. Euro Bölgesi’nde Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) ise eylül ayında yıllık bazda yüzde 1,7 artış gerçekleştirerek ECB hedefinin altına gerilemişti.

ZAFER İÇİN HENÜZ ERKEN

Avrupa Merkez Bankası Başkan Yardımcısı Luis de Guindos, enflasyondaki gerilemeye rağmen “zafer turları atmak için henüz çok erken” olduğunu ifade etti. Piyasa katılımcıları ise enflasyondaki düşüşün ardından Avrupa Merkez Bankasının yılın üçüncü faiz indirimine gitmesine kesin gözüyle bakıyordu.