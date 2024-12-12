Avrupa Merkez Bankası faiz kararını verdi! 2025 yılı için ipucu geldi

12 Aralık 2024 16:19 - Güncelleme : 12 Aralık 2024 16:34

Avrupa Merkez Bankası yılın son faiz kararını duyurdu. ECB, aralık ayında faiz oranını 25 baz puan indirdi. Avrupa Merkez Bankası, mevduat faizini bu yıl dördüncü kez 25 baz puan indirerek yüzde 3'e çekmiş oldu. Piyasa bankanın bu adımını bekliyordu. 2025 yılında da daha fazla kesintinin ufukta olduğu analiz edildi.

Piyasaların merakla beklediği Avrupa Merkez Bankası (ECB), aralık ayı para politikası toplantısı sona erdi. Euro'yu paylaşan 20 ülkenin merkez bankası, bloktaki finansman koşullarını yönlendiren banka mevduatlarına ödediği oranı yüzde 3,25'ten yüzde 3,0'a düşürdü. Avrupa Merkez Bankası 25 baz puanlık faiz indirimine gitti. Sadece Haziran ayında rekor seviye olan yüzde 4,0'daydı. Faiz belirleyiciler, Avro Bölgesi büyümesinin daha önce beklenenden daha zayıf olacağı konusunda uyardı. Avrupa Merkez Bankası'nın borçlanma maliyetlerindeki bu dördüncü indirimi, merkez bankasının referans mevduat faizini Mart 2023'ten bu yana en düşük seviyeye taşıdı.

AVRUPA MERKEZ BANKASI FAİZ İNDİRDİ

Banka tarafından refinansman işlemlerine ilişkin faiz oranı yüzde 3,15’e, mevduat oranı yüzde 3'e, marjinal fonlama oranı ise yüzde 3,40'a çekildi.

Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) diğer iki faiz oranında da indirime gidildi; ana yeniden finansman işlemleri (ECB'den haftalık bazda borç alan bankalar için) için yeni faiz oranları %3,15, marjinal borç verme imkânı (bankalara geniş teminat karşılığında gecelik kredi) için ise %3,4 olarak belirlendi.

Avrupa Merkez Bankası (ECB), borçlanmayı, harcamayı ve yatırımı teşvik etmek amacıyla faiz oranlarını düşürerek Avro Bölgesi'nin gerileyen ekonomisini canlandırmak amacıyla Haziran 2024'te ana faiz oranlarını düşürmeye başladı.

ENFLASYON HEDEFİNE YAKLAŞILDI

Enflasyon ECB​'nin %2 hedefine yaklaşırken, Avro Bölgesi'nin devam eden zayıf büyümesine daha fazla odaklanılıyor. Avrupa Birliği yürütme komisyonunun tahminlerine göre, bloğun bu yıl %0,8 ve gelecek yıl %1,3 büyümesi bekleniyor.

Zira bankanın 17 Ekim'deki son toplantısından bu yana ortaya çıkan yeni riskler arasında, Avro Bölgesi'nin en güçlü iki ekonomisindeki siyasi karışıklıklar ve ABD seçimlerinin sonuçları da yer alıyor.

Yatırımcılar, ECB'nin kesintileri durdurmak için hangi oranı hedeflediğine ve ayrıca merkez bankasının 2025'teki para politikasını şekillendirmek için hangi enflasyon ve ekonomik projeksiyonları göz önünde bulundurduğuna dair işaretleri merakla bekliyor.