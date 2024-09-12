Avrupa Merkez Bankası faiz oranlarını tekrar düşürdü

12 Eylül 2024 15:25 - Güncelleme : 12 Eylül 2024 15:31

Avrupa Merkez Bankası, perşembe günü mevduat faiz oranında çeyrek puanlık indirime giderek bu yılki ikinci indirimini gerçekleştirdi. Ekonomistler, ECB’deki politika yapıcıların 17 Ekim’de tekrar bir araya geldiklerinde Temmuz ayında yaptıkları gibi ara verip vermeyecekleri ve ardından 12 Aralık’ta faiz oranlarını çeyrek puan daha düşürüp düşürmeyecekleri konusunda ikiye bölünmüş durumda.

Avrupa Merkez Bankası (ECB) Fed’in kendi faiz indirimi döngüsünü başlatmaya hazır görünmesinden sadece birkaç gün önce faiz kararını açıkladı. Avrupa Merkez Bankası, perşembe günü mevduat faiz oranında çeyrek puanlık indirime giderek bu yılki ikinci indirimini gerçekleştirdi. ECB, bugün açıkladığı faiz kararında 25 baz puanlık bir faiz indirimine gitti. Böylece ECB, mevduat faiz oranını yüzde 3,50 seviyesine çekti. ECB FAİZ ORANLARINI ÜÇ AY İÇİNDE İKİNCİ KEZ İNDİRDİ Avrupa Merkez Bankası (ECB), avro bölgesi genelindeki yavaş ekonomik büyüme ve Ağustos ayında merkez bankasının %2 hedefine doğru gerileyen düşük enflasyon döneminin ardından politika faizini 25 baz puan düşürdü. Avrupa Merkez Bankası, perşembe günü faiz oranlarını 25 baz puan düşürerek, haziran ayındaki önemli hamleyle başlayan faiz indirimi döngüsüne devam etti. Mevduat faiz oranını yüzde 3,50 seviyesine çekti. Avrupa Merkez Bankası’nın (ECB) blok genelindeki her türlü kredi ve ipotek fiyatını belirlemeye yardımcı olan temel faiz oranı, %3,75’ten %3,5′e düştü. ECB, ana refinansman faizi ile marjinal fonlama tesisi alışılmadık şekilde 60 baz puan düşürerek sırasıyla yüzde 3,65 ve yüzde 3,90 seviyesine çekti. EURO DOLAR KARŞISINDA YÜKSELDİ Euro, Avrupa Merkez Bankası’nın beklenen faiz indiriminden hemen önce, Perşembe günü öğle saatlerinde ABD doları karşısında hafif yükseldi. Avro, önceki seansa göre yaklaşık %0,05 artışla 1,102 dolar civarında işlem görüyor. İlgili Haberler Yatırımcılar zorlu tercihlerle karşı karşıya kalacak! Düşen faiz oranları riskten kaçınanları tehdit ediyor ECB faiz kararı öncesi Dolar - Euro çekişmesi! Sterlin de tetikte