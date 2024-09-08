Avrupa Merkez Bankası, Fed için ısınıyor! ECB faizi düşürmeye hazırlanıyor

08 Eylül 2024 13:28 - Güncelleme : 08 Eylül 2024 13:31

ECB, Fed için ısınma eylemi olarak faiz oranlarını tekrar düşürmeye hazırlanıyor. Küresel para döngüsünün daha senkronize bir gevşemeye doğru yönelmesiyle Avrupa Merkez Bankası, ABD'nin gelecek hafta yapacağı hamlenin habercisi olarak Perşembe günü faiz oranlarını düşürebilir.

Piyasa Fed'in Eylül ayında faiz oranlarını 25 veya 50 baz puan düşürüp düşürmeyeceğini tahmin ederken, Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) da oranları düşürmesi bekleniyor. ECB Yönetim Kurulu üyesi François Villeroy de Galhau, Ağustos ayında avro bölgesindeki enflasyonun keskin bir şekilde yzüde 2,2'ye düşmesinin ardından faiz indirimini destekliyor. Hem Fed hem de ECB'nin faiz oranlarını düşürmesi ihtimali ile dolar ve euronun aralıklı kalması bekleniyor.

ECB FAİZ KARARINI VERECEK

ECB faiz kararı toplantısı 12 Eylül 2024 Perşembe günü yapılacak. Toplantı sonrası faiz kararı saat 15.15'te açıklanacak.

JPMorgan, Fed'in yıl sonuna kadar faiz oranlarını 100 baz puan düşürmesini bekliyor. Sadece üç toplantı kaldığına göre, bu muhtemelen bir 50 baz puanlık indirim ve iki 25 baz puanlık indirim anlamına gelecek.

Kışın enflasyon tekrar yükselirse veya işsizlik sabit kalırsa, Fed'in faiz indirimi yoluna ilişkin piyasa hissiyatı değişebilir.

Önemli soru, Fed'in mi yoksa ECB'nin mi faiz oranlarını daha hızlı düşüreceği oluyor.

Şu anda, ABD faiz oranı eksi enflasyon %2,43 iken, Avro Bölgesi'nde %2,05.

Bu, Fed'e oranları düşürmek için daha fazla alan sağlarken piyasa Fed'in eylemini beklediği için EUR/USD yükseliyor.

Ek olarak, daha düşük ABD faiz oranları doğrudan yabancı yatırımı azaltabilir ve doları zayıflatabilir.

PİYASALAR 4 FAİZ İNDİRİMİ BEKLİYOR

Küresel para çevriminin daha senkronize bir gevşemeye doğru yönelmesiyle, Avrupa Merkez Bankası muhtemelen Perşembe günü ABD'nin gelecek hafta yapacağı hamlenin habercisi olarak faiz oranlarını düşürmesi bekleniyor.

Reuters anketine katılan ekonomistlerin önemli bir çoğunluğu, 2025 yılında piyasaların beklediğinden daha sığ faiz indirimleri öngörerek Avrupa Merkez Bankası'nın mevduat faizini 12 Eylül'de ve ardından Aralık ayında 25 baz puan düşüreceğini söyledi.

Ağustos ayında enflasyonun üç yılın en düşük seviyesi olan %2,2'ye düşmesi ve yavaşlayan ücret artışı, ECB'ye önümüzdeki hafta tekrar gevşeme için yeşil ışık yakmış olsa da, ekonomistler Nisan ayından beri bu yıl toplam üç indirim yapma görüşünü koruyor. Piyasalar yaklaşık dört indirimi fiyatlıyor.