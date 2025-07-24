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 | Bengü Sarıkuş

Avrupa Merkez Bankası, politika faizini sabit tuttu

Avrupa Merkez Bankası (ECB), 3 temel politika faizini piyasa beklentileri doğrultusunda sabit tuttu. Bu hareketiyle faiz indirimlerine 8 ay sonra ilk kez ara vermiş oldu.

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Avrupa Merkez Bankası, politika faizini sabit tuttu
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
24.07.2025
saat ikonu 15:51
|
GÜNCELLEME:
24.07.2025
saat ikonu 15:51

(), yılın beşinci yönetim kurulu toplantısında alınan para politikası kararlarını açıkladı. Buna göre, banka mevduat faiz oranını yüzde 2, refinansman faizini yüzde 2,15 ve marjinal borçlanma faizini de yüzde 2,40 seviyesinde tuttu. ECB, bu yıl yapılan önceki dört toplantıda ise faizleri indirmişti.

Avrupa Merkez Bankası, politika faizini sabit tuttu

FAİZDE DEĞİŞİKLİK BEKLENMİYORDU

Piyasa beklentileri de ECB'nin bu toplantıda faiz oranlarında değişikliğe gitmeyeceği yönündeydi. Avro Bölgesi'nde yıllık haziran ayında yüzde 2 seviyesinde ölçülmüştü.

Avrupa Merkez Bankası, politika faizini sabit tuttu

ECB'nin bu kararı, 'nin Avrupa Birliği’ne (AB) uygulamayı planladığı tarifeler konusundaki belirsizlik ortamında alması dikkati çekti.

Avrupa Merkez Bankası, politika faizini sabit tuttu

Taraflar arasında bir anlaşma sağlanamaması halinde, ABD, 1 Ağustos'tan itibaren AB ülkelerinden gönderilecek ürünlere yüzde 30 uygulamayı planlıyor. ECB, geçmişte yapılan faiz indirimlerinin bu aşamada olası ekonomik gelişmelere karşı yeterli seviyede olduğu görüşüne sahip.

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ETİKETLER
#Avrupa Merkez Bankası
#faiz oranı
#gümrük vergisi
#ekonomik büyüme
#ecb
#Abd
#Enflasyon
#Ekonomi
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