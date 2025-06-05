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Ekonomi
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 | İrem Çınar

Avrupa Merkez Bankası'ndan sekizinci faiz indirimi

Avrupa Merkez Bankası (AMB), ABD Başkanı Donald Trump'ın küresel ticarete yönelik darbelerinin enflasyon ve ekonomi beklentilerini zayıflatması nedeniyle faiz oranlarını bir yıl içinde sekizinci kez düşürdü.

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Avrupa Merkez Bankası'ndan sekizinci faiz indirimi
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
05.06.2025
saat ikonu 17:18
|
GÜNCELLEME:
05.06.2025
saat ikonu 17:18

AvrupaMerkez Bankası yılın dördüncü yönetim kurulu toplantısında para politikası kararlarını açıkladı. Buna göre, banka mevduat faiz oranını yüzde 2,25'ten 2’ye indirdi.

ÜÇ TEMEL POLİTİKA FAİZİNİ 25 BAZ PUAN DÜŞÜRDÜ

ECB, refinansman faizi ve marjinal borçlanma faizini de 25 baz puan düşürerek sırasıyla yüzde 2,15 ve yüzde 2,40'a çekti. Böylece, para politikasına yönelik yılın dördüncü toplantısında refinansman faizi ve marjinal fonlama faizi için Mart 2016'dan, mevduat faizi için de Eylül 2019'dan bu yana sekizinci indirim yapılmış oldu.

Avrupa Merkez Bankası'ndan sekizinci faiz indirimi

ECB'nin bu kararı, Avro Bölgesi genelinde ABD Başkanı Donald Trump’ın tarife tehditlerinin ekonomide belirsizlikleri artırmasından ve mayısta yüzde 1,9 ile bankanın yüzde 2'lik hedefiyle uyumlu enflasyon oranı görülmesinden sonra alındı.

Avrupa'da devam eden resesyon endişeleri ve imalat sanayisi aktivitesindeki daralma ana ekonomik gündem maddelerinden biri olmayı sürdürürken, ECB'nin şirketlerin finansmana ulaşmayı kolaylaştırmak ve maliyetlerini azaltmak için gevşemeyi sürdürmesi bekleniyordu.

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