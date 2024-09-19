Avrupa otomobil pazarı can çekişiyor! Almanya, Fransa ve İtalya'da çift haneli kayıplar

19 Eylül 2024 11:07 - Güncelleme : 19 Eylül 2024 11:22

Avrupa araç pazarı kuruluşunun perşembe günü açıkladığı verilere göre, Avrupa Birliği'nde yeni otomobil satışları, başlıca pazarlar Almanya, Fransa ve İtalya'daki çift haneli kayıpların etkisiyle Ağustos ayında yüzde 18,3 düşerek 3 yılın en düşük seviyesine geriledi. Elektrikli araç satışlarında ise yüzde 43,9 düştü.

Avrupa​ Otomobil Üreticileri Birliği (ACEA), tamamen elektrikli otomobil​ ve kamyon​ satışlarının ağustosta yüzde 43,9 düşerek üst üste dördüncü ayda düşüş kaydettiğini, bloğun en büyük elektrikli araç pazarları olan Almanya ve Fransa'da sırasıyla yüzde 68,8 ve yüzde 33,1 düşüş kaydedildiğini belirtti.

ELEKTRİKLİ OTOMOBİL VE KAMYON SATIŞLARI DÜŞTÜ

Avrupa'daki otomobil satışları​ COVID-19 öncesi seviyelerin çok altına düşerken, Volkswagen​ gibi otomobil üreticileri bu eğilimin yakın gelecekte değişmeyebileceği konusunda uyardı.

Elektrikli araç satışlarındaki büyüme de, kısmen yeşil teşvikler konusundaki farklı politikalar nedeniyle yavaşladı. Düzenleyiciler ise ucuz Çin elektrikli araçlarını piyasadan uzak tutmak için yüksek tarifeler uyguladı.

Ağustos ayında akülü elektrikli ve şarjlı otomobil ve kamyon satışları sırasıyla %43,9 ve %22,3 düşerken, hibrit-elektrikli otomobillerin pazar payı %6,6 artarak %31,3'e çıktı.

VOLKSWAGEN, STELLANTİS VE RENAULT'UN SATIŞLARI GERİLEDİ

Avrupa'nın en büyük üç otomobil üreticisi Volkswagen, Stellantis ve Renault'un satışları bir önceki yıla göre sırasıyla %14,8, %29,5 ve %13,9 oranında düştü.

Elektrikli araç üreticisi Tesla'nın satışları %43,2 düşerken, Çinli SAIC Motor'un satışları %27,5 düştü.

Hibrit elektrikli otomobillerin pazar payı son aylarda AB'de artış gösterdi.

Almanya, elektrikli araç pazarına yepyeni bir teşvik enjekte etmek için, geçen yıl yeşil dönüşümü hızlandırmaya yönelik bir sübvansiyonu sonlandırdıktan sonra, şirketlere elektrikli otomobil ve kamyon satışlarında %40'a varan vergi indirimleri konusunda anlaşmaya vardı.

Ancak proje grubu Transport & & Environment, bu hafta daha önce yaptığı açıklamada, blokta satılan pil elektrikli otomobillerin 2025 yılına kadar %20 ila %24 arasında bir genel pazar payına ulaşacağını, bunun da esas olarak daha düşük talep fiyatından kaynaklanacağını belirtmişti.