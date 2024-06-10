Avrupa Parlamentosu seçimleri piyasaları alt üst etti, euroda değer kaybı başladı

10 Haziran 2024 11:28 - Güncelleme : 10 Haziran 2024 11:29

Fransa'da Avrupa Parlamentosu seçimlerinde aşırı sağcı Ulusal Birlik Partisi’nin yüzde 31,50'lik oranla ve açık ara farkla ilk sıraya yerleşmesi piyasaların yönünü etkiledi.

SAĞ KANAT DAMGA VURDU

Fransa'da AP seçimlerinde aşırı sağcı Ulusal Birlik Partisi (RN) yüzde 31,50'lik oranla ve açık ara farkla ilk sırayı alırken, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un partisi Rönesans yüzde 15,2'lik oranla ikinci oldu.

Mensubu olduğu grubun birinci gelmesiyle seçim sonuçlarının güçlü bir Avrupa isteyenlerin çoğunlukta olduğu mesajını verdiğini vurgulayan Von der Leyen, "Yani merkez yerinde duruyor ama sağdaki ve soldaki aşırıların da destek aldığı bir gerçek. Bu nedenle sonuç, merkezdeki taraflara büyük sorumluluklar yüklüyor." dedi.

BORSALARDA DÜŞÜŞ

Yaşanan gelişmelerin ardından Avrupa borsaları haftaya düşüşle başladı. Açılışın ardından Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,69 azalışla 520 puan, Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,71 düşüşle 18.424 puan seviyesinde işlem görüyor.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,61 gerileyerek 8.195 puan, İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,94 değer kaybıyla 34.335 puan, İspanya'da IBEX 35 endeksi 0,80 düşüşle 11.314 puan, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 1,93 azalışla 7.848 puanda bulunuyor.

EURO DEĞER KAYBETTİ

Euro/dolar paritesi, şu sıralarda önceki kapanışın yüzde 0,4 altında 1,0760 seviyelerinde seyrediyor. Küresel piyasalar, ABD'de cuma günü beklentileri aşan tarım dışı istihdam verisinin ardından hafta sonu gerçekleştirilen Avrupa Parlamentosu (AP) seçimlerinin sonuçlarıyla haftaya negatif bir seyirle başlarken, bu hafta ABD Merkez Bankası (Fed) ve Japonya Merkez Bankasının (BoJ) faiz kararları yatırımcıların odağına yerleşti.