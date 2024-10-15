Avrupa piyasaları karıştı: Petrol hisselerindeki düşüş şok etti

15 Ekim 2024 15:01 - Güncelleme : 15 Ekim 2024 15:01

Üçüncü çeyrek kazançlarının açıklanmasıyla Avrupa borsaları hareketlendi. Turizm hisseleri yüzde 1,36 oranında artarken, petrol ve gaz hisseleri yüzde 3,3'lük bir düşüş gösterdi. Avrupa piyasası karışırken gözler petrol ve doğal gaza çevrildi. Petrol hisselerindeki düşüş ise yatırımcıları şoke etti.

OPEC'ten petrol talebi tahmini! En çok petrol üreten ülkeler belli oldu

OPEC'ten petrol talebi tahmini! En çok petrol üreten ülkeler belli oldu

Avrupa borsaları, Salı günü üçüncü çeyrek kazançlarının açıklanmasıyla karışık bir seyir izledi. Stoxx 600 endeksi, sabah saatlerinde yüzde 0,15 geriledi. Ancak Almanya'nın DAX endeksi, sabah saatlerinde rekor seviyeye ulaşarak hafif bir yükseliş gösterdi. Sektör bazında incelendiğinde, turizm hisseleri yüzde 1,36 oranında artarken, petrol​ ve gaz hisseleri yüzde 3,3'lük bir düşüş yaşadı. Bu düşüş, petrol piyasasındaki gerilemeyle paralel olarak gerçekleşti. Telekom hisseleri ise yüzde 1,47 yükseldi. Özellikle İsveçli Ericsson'un hisseleri, üçüncü çeyrek kazanç tahminlerini aşarak yüzde 9'luk bir artış kaydetti.

İngiliz inşaat firması Bellway'in hisseleri yüzde 6,8 oranında yükseldi. Firma, gelecek mali yılda önemli bir üretim artışı beklediğini açıkladı. Ancak yıllık bazda firmanın gelirleri yüzde 30,1 düşerken, vergi öncesi karı yüzde 57,5 azalarak 226,1 milyon sterlin olarak gerçekleşti. CEO Jason Honeyman, yılın ilk yarısında düşük siparişlerle konut teslimatlarının azaldığını, ancak mortgage faiz oranlarındaki düşüşle ikinci yarıda müşteri talebinin arttığını belirtti.

İNGİLTERE İŞGÜCÜ RAKAMLARI VE FAİZ İNDİRİM BEKLENTİLERİ

İngiltere'de açıklanan işgücü piyasası verileri, Bank of England'ın (BOE) kasım ayında faiz indirimine gidebileceği beklentilerini güçlendirdi. İngiltere İstatistik Ofisi'ne göre, bonuslar hariç ortalama ücretler haziran-ağustos döneminde yıllık bazda yüzde 4,9 arttı. Bu oran, bir önceki dönemde yüzde 5,1 seviyesindeydi. Analistler, bu verilerin BOE’nin kasımda faiz oranlarını 25 baz puan düşürebileceği ihtimalini yüzde 83 olarak değerlendiriyor.

PETROL PİYASASINDA FAZLA ARZ ENDİŞESİ

Petrol ve gaz hisselerinin düşmesinde, Uluslararası Enerji Ajansı'nın (IEA) petrol piyasasında gelecek yıl büyük bir arz fazlası olacağına dair uyarısı etkili oldu. IEA’nın Salı günü yayınladığı aylık raporda, Orta Doğu'daki gerilimlerin arz güvenliğine yönelik endişeleri artırdığı, ancak küresel piyasanın yeterince arz edildiği belirtildi.

IEA, 2024 yılında küresel petrol talebinin günde yaklaşık 900 bin varil artmasını beklerken, bu artışın 2025 yılında 1 milyon varil seviyesine çıkacağını öngördü. Ancak bu rakam, 2022-2023 döneminde kaydedilen günlük 2 milyon varillik artışın oldukça altında.

BORSALAR KARIŞIK SEYİRDE

Avrupa borsaları sabah saatlerinde genel olarak yükselişle açıldı. Stoxx 600 endeksi yüzde 0,34 artış gösterdi. Almanya'nın DAX endeksi yüzde 0,52 yükselirken, Fransa'nın CAC 40 endeksi ve İngiltere'nin FTSE 100 endeksi ise sırasıyla yüzde 0,13 ve yüzde 0,08 oranında geriledi.

Piyasalardaki bu karışık seyir, hem şirketlerin üçüncü çeyrek performanslarına yönelik belirsizliklerden hem de küresel ekonomik gelişmelerin etkilerinden kaynaklanıyor. Özellikle enerji piyasalarındaki dalgalanmalar, yatırımcıların kararlarını etkileyen başlıca faktörler arasında yer alıyor.