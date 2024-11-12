Avrupa Yakası’nda taşınma freni: İkinci el konut gözden düştü!

12 Kasım 2024 14:58 - Güncelleme : 12 Kasım 2024 14:59

CK Enerji Boğaziçi Elektrik'in “Gayrimenkulün Enerjisi Raporu-2023 İlk 6 Ay” verilerine göre, konut ve kira fiyatlarındaki artışın etkisiyle İstanbul Avrupa Yakası'nda ikinci el gayrimenkulde taşınma oranları ilk yarıda yüzde 27,4 oranında düştü.

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CK Enerji Boğaziçi Elektrik'in 2016'dan beri düzenli olarak yayınladığı “Gayrimenkulün Enerjisi Raporu-2023 İlk 6 Ay” İstanbul Avrupa Yakası’ndaki taşınma, elektrik tüketimi ve demografik verileri detaylıca ortaya koydu.

İKİNCİ EL KONUTLARDA DÜŞÜŞ

Rapora göre, Avrupa Yakası’nda ikinci el gayrimenkule taşınmalarda belirgin bir azalma yaşanırken, yeni konutlara taşınmalarda artış gerçekleşti. İlk altı ayda yeni konutlara geçişte yüzde 9,6 artış olurken, ikinci el konutlarda yüzde 27,4’lük bir düşüş kaydedildi. Geçen yıl aynı dönemde 248 bin 465 olan toplam taşınma sayısı bu yıl yüzde 17,7 azalarak 204 bin 484’e indi. Günlük ortalamada 397 kişi yeni, 739 kişi ikinci el gayrimenkule geçti.

İLK SIRADA ESENYURT YER ALDI

Taşınma hareketliliğinde Esenyurt, 27 bin 626 işlem ile ilk sırada yer alırken, onu 16 bin 669 taşınma ile Küçükçekmece, 11 bin 576 ile Kağıthane izledi. Sultangazi yüzde 98,8 doluluk oranı ile en yoğun doluluğa sahip ilçe olurken, Fatih yüzde 96,6 ile en az doluluk oranına sahip ilçe oldu.

Yaş dağılımında, abonelerin yüzde 33’ü 35-49 yaş aralığındayken, 50-64 yaş grubu yüzde 31 ve 64 yaş üstü aboneler yüzde 20 oranında. Bakırköy yüzde 30,7 ile en fazla 64 yaş üstü aboneye sahipken, en genç abone kitlesi yüzde 22,9 ile Esenyurt’ta bulunuyor.

Kentsel dönüşüm kapsamında, 2018’den itibaren 153 bin 153 tahliye işlemi gerçekleşti. 2023'ün ilk yarısında 14 bin 919 abone tahliye edilirken, bu taleplerin çoğunluğu mart ayında yapıldı.

YABANCI ABONE SAYISI AZALDI

Raporda ayrıca, yabancı abone sayısında yüzde 4,2’lik bir azalma olduğu açıklandı. Geçen yıl 230 bin 562 olan yabancı abone sayısı 220 bin 773’e düştü. Yabancı abonelerin çoğunluğu Suriyeli, ardından İranlı ve Türkmenistanlılar geliyor.

Elektrik tüketiminde, yılın ilk yarısında yüzde 1,7’lik bir düşüş yaşandı. Tüketim, 4 milyar 183 milyon kWh’den 4 milyar 111 milyon kWh’ye geriledi. Esenyurt yüzde 10’luk tüketim oranı ile en yüksek paya sahipken, Çatalca yüzde 1 ile en düşük paya sahip ilçe oldu.