Avrupa'da alüminyum alarmı! Fabrikalar kapanabilir

Avrupa'nın alüminyum sanayisinde tehlike çanları çalıyor. Bir yanda yüksek elektrik ve doğal gaz fiyatları, diğer yanda giderek büyüyen hammadde sorunu... Özellikle Almanya'daki üreticiler, artan maliyetler nedeniyle küresel rakipleriyle mücadele etmekte zorlanıyor. Üstelik Avrupa'da yeniden üretime kazandırılabilecek tonlarca alüminyum hurdası da bölge dışına gönderiliyor.

Avrupa'dan her yıl 1,2 milyon tondan fazla alüminyum hurdası ihraç ediliyor. Sektörün "hurda sızıntısı" olarak adlandırdığı bu durum, fabrikaların geleceğini tehdit ediyor. Gerekli önlemler alınmazsa bazı üretim tesislerinin kapanabileceği, Avrupa'nın özellikle Çin gibi dış tedarikçilere daha fazla bağımlı hale gelebileceği belirtiliyor.

AVRUPA KENDİ HAMMADDESİNİ KAYBEDİYOR

Aluminium Deutschland Başkanı ve HAI Üst Yöneticisi (CEO) Rob van Gils, alüminyum hurdasının Avrupa sanayisi için stratejik öneme sahip olduğunu belirterek mevcut tablonun sürdürülemez olduğuna dikkat çekti.

Van Gils, sektörün karşı karşıya olduğu sorunu şu sözlerle anlattı:

"Karşı karşıya olduğumuz ana sorun, 'hurda sızıntısı' adını verdiğimiz durumdur. Her yıl 1,2 milyon tondan fazla geri dönüştürülmüş alüminyum dünyanın diğer bölgelerine ihraç ediliyor." Avrupa'nın kendi hammadde kaynaklarını koruması gerektiğini vurgulayan Van Gils'e göre, hurda ihracatının bu şekilde devam etmesi birçok Alman işletmesinin uluslararası rekabette ayakta kalmasını zorlaştıracak.

YÜZDE 95 DAHA AZ ENERJİYLE ÜRETİLEBİLİYOR

Alüminyum hurdasının neden bu kadar önemli olduğu, Almanya'nın Saksonya eyaletindeki Novelis Nachterstedt tesisinde açıkça görülüyor. Avrupa'nın en büyük, dünyanın ise ikinci büyük alüminyum geri dönüşüm tesisleri arasında yer alan fabrikada yılda yaklaşık 400 bin ton alüminyum hurdası işleniyor. Toplanan metal atıklar, yaklaşık 700 derece sıcaklıktaki fırınlarda eritilerek yeniden kullanılabilir hale getiriliyor. Geri dönüşümün sağladığı enerji tasarrufu ise oldukça büyük. Novelis tesis yöneticisinin verdiği bilgiye göre, hurda alüminyumun yeniden işlenmesi, boksit cevherinden sıfırdan alüminyum üretilmesine kıyasla yüzde 95 daha az enerji gerektiriyor. Karbondioksit emisyonu da yüzde 95 daha düşük oluyor.

Otomotivden inşaata, elektronikten ambalaj sektörüne kadar geniş bir kullanım alanı bulunan alüminyumun geri dönüştürülmesi, bu nedenle yalnızca ekonomik değil, çevresel açıdan da büyük önem taşıyor.

ALMANYA'DA ELEKTRİK VE GAZ FATURASI ÜRETİCİLERİ ZORLUYOR

Avrupalı alüminyum üreticilerinin tek sorunu hammadde değil. Özellikle Almanya'daki yüksek enerji fiyatları, şirketlerin rekabet gücünü ciddi biçimde zayıflatıyor. Aluminium Deutschland Başkanı Rob van Gils, Almanya'da enerji maliyetlerinin dünyanın birçok bölgesinden çok daha yüksek olduğunu söyledi.

Van Gils, "Elektrik fiyatlarımız dünyanın diğer bazı bölgelerine kıyasla yaklaşık iki kat daha yüksek. Aynı durum gaz fiyatları için de geçerli; hatta bazen çok daha yüksek seviyelerde." ifadelerini kullandı. Alüminyum üretiminin yoğun enerji gerektirdiğini hatırlatan sektör temsilcileri, bu maliyet farkının Alman şirketlerini uluslararası pazarda dezavantajlı konuma düşürdüğünü belirtiyor.

SEKTÖRDEN AB'YE ÇAĞRI: HURDA İHRACATI SINIRLANDIRILSIN

Avrupa'daki üreticiler, hammadde kaybını önlemek için Avrupa Birliği'nin harekete geçmesini istiyor. Sektörün talebi, alüminyum hurdasının bölge dışına ihracatına harç veya kısıtlama getirilmesi. European Aluminium Genel Direktörü Paul Voss, Avrupa'da toplanan hurdaların farklı çevre ve üretim kurallarına sahip ülkelere gönderildiğine dikkat çekerek bunun rekabet koşullarını bozduğunu savundu. Voss, "Avrupalı üreticilerin çoğu, Çin, Hindistan ve diğer ülkelerde uzun süredir var olan kısıtlamalara benzer şekilde alüminyum hurdasına ihracat harçları veya kısıtlamaları getirilmesini istiyor." dedi.

Avrupa'nın elektrifikasyon ve karbon emisyonlarını azaltma hedefleri için geri dönüştürülmüş alüminyuma ihtiyaç duyduğunu belirten Voss, düzenlemelerde daha fazla gecikilmemesi gerektiğini vurguladı.

AB KARARI ERTELEDİ, ON BİNLERCE KİŞİNİN İŞİ RİSK ALTINDA

Ancak sektörün beklediği adım henüz atılmış değil. Avrupa Birliği, devam eden uluslararası ticaret anlaşması görüşmeleri nedeniyle alüminyum hurdası ihracatına kısıtlama getirme seçeneğini şimdilik erteledi.

Oysa geri dönüştürülmüş malzemeler, Avrupa'nın toplam alüminyum arzının yaklaşık yüzde 40'ını karşılıyor. Dolayısıyla hurdaların bölge dışına çıkması, üreticilerin hammaddeye ulaşmasını daha da güçleştiriyor. Sektör temsilcileri, yüksek enerji maliyetleri ve hammadde sıkıntısının devam etmesi halinde bazı Alman fabrikalarının üretimi durdurmak zorunda kalabileceği görüşünde. Böyle bir gelişmenin on binlerce kişilik istihdamı tehlikeye atabileceği ifade ediliyor.