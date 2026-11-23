Rus enerji şirketi Gazprom, Avrupa'daki yer altı doğal gaz depolarındaki son duruma ilişkin yazılı bir açıklama yayımladı. Gas Infrastructure Europe'un 21 Kasım verilerinin paylaşıldığı açıklamada, depolardaki mevcut gaz miktarının geçen yılın aynı dönemine göre 11,1 milyar metreküp daha düşük olduğu ifade edildi.

Avrupa genelindeki toplam stokların 70 milyar metreküpün altına gerilediğine vurgu yapılan açıklamada, geçen yıla kıyasla ortaya çıkan bu açığın Fransa'nın bütün yer altı doğal gaz depolarının kapasitesine yakın bir hacme karşılık geldiği kaydedildi.

HOLLANDA'DA DOLULUK YÜZDE 60'IN ALTINDA, DIŞ BAĞIMLILIK UYARISI

Avrupa ülkelerinin doğal gaz çekim sezonuna düşük stok seviyeleriyle giriş yaptığı ve depolardan yoğun şekilde gaz çekmeye devam ettiği aktarılan açıklamada, özellikle Hollanda'daki depoların doluluk oranının yüzde 60'ın altına düştüğü bildirildi.

Gazprom, yer altı depolarındaki düşük doluluk seviyelerinin, kış aylarında tüketimin zirve yaptığı dönemlerde Avrupa'nın dışarıdan gaz tedarikine olan bağımlılığını ciddi biçimde artırdığı uyarısında bulundu.