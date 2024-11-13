Avrupa'da doğalgaz fiyatları rekor seviyede! Enerji maliyetleriyle körüklenerek yükseldi

13 Kasım 2024 14:02 - Güncelleme : 13 Kasım 2024 14:03

Avrupa'nın referans niteliğindeki ön ay doğal gaz vadeli kontratları, soğuk hava koşulları ve yenilenebilir enerji üretiminin düşük seviyelerine cevap olarak depolardan yoğun gaz çekilmesinin ardından yılın en yüksek seviyesine yükseldi.

Avrupa'nın Rus gazına ve petrolüne olan yoğun bağımlılığı, Rusya'nın Ukrayna'yı işgal etmesinin ardından ciddi enerji fiyat oynaklığına maruz bıraktı. Sadece 2022'de, avro bölgesindeki enflasyon, öncelikle artan enerji maliyetleriyle körüklenerek yükseldi. Avrupa'da gaz fiyatları 2024 yılının zirvesine çıktı.

DOĞALGAZ FİYATLARI BU YILIN EN YÜKSEK SEVİYESİNDE

Avrupa'da doğal gaz fiyatları bu yılın en yüksek seviyesine ulaşarak megavatsaat başına 44,32 euroyu gördü.

Avrupa'da çalışmalar, enerji şoklarının, özellikle gaz fiyat artışlarının, 2022'de yaklaşık %7,8 artarak 2023'te mütevazı bir düşüşe geçmeden önce Avrupa'daki çekirdek enflasyona önemli ölçüde katkıda bulunduğunu gösterdi. Bu enflasyonist baskı, hane halkı gelirlerini zorladı ve özellikle imalat gibi yüksek enerji kullanımına bağımlı olan endüstrileri sekteye uğrattı. Almanya gibi ekonomiler özellikle sert bir darbe aldı.

SAVAŞ KAYNAKLI ENERJİ ŞOKU REKOR SEVİYEDE

Avrupa Merkez Bankası (ECB), enerjiyle ilgili arz şoklarının çekirdek enflasyon artışının yaklaşık %25'ini oluşturduğunu ve önceki enflasyon dönemlerine kıyasla benzeri görülmemiş bir artışa işaret etti.

Avrupa ve Kuzeydoğu Asya genelinde gaz fiyatlarında yaklaşık %20 oranında önemli bir artış oldu.Bu artışın başlıca nedeni Asya'daki talebin artması ve arzdaki sınırlı büyüme oldu. Avrupa talebi nispeten zayıf kalırken, fiyatlardaki artış esas olarak Asya'daki LNG ithalatına olan yüksek talebe bağlanıyor. Bu, 2025'ten itibaren Ukrayna üzerinden Rus gazının geçişini çevreleyen belirsizlikle daha da karmaşıklaştı.

AVRUPA GAZ FİYATLARI DÜŞER Mİ?

2024 yılı Avrupa gaz vadeli işlemleri Temmuz ayından bu yana %12 arttı ve kıta ABD ithalatına daha da bağımlı hale geldikçe Aurora'nın 2030'a kadar olan tahmininde ortalama %1'lik bir artışa yol açtı. Bu revizyon, Ukrayna'nın Gazprom ile olan gaz geçiş anlaşmasının bu yıl sonunda sona ermesine yaklaştığı için acil arz endişelerini doğurdu. Aurora, Trump yönetiminin geçiş anlaşmasının sona ermesini etkilemesinin pek olası olmadığına inanıyor.

Trump daha fazla ABD LNG kapasitesi için baskı yaparsa Avrupa daha fazla ABD gazı ithal edecek ve bu da Avrupa gaz fiyatlarının düşmesine neden olacak.