Avrupa’da negatif elektrik fiyatları rekor kırdı

ALMANYA’DA FİYATLAR EKSİ 413 EUROYA KADAR DÜŞTÜ

Avrupa’nın en büyük elektrik piyasası olan Almanya’da ise sadece negatif fiyatların sayısı değil, ne kadar derine indiği de dikkat çekiyor.

2026 Nisan ayında toplam 720 saatin 123 saatinde fiyatlar negatif gerçekleşti. Bu da ayın yaklaşık yüzde 17,1’ine karşılık geliyor. Negatif saatlerin yüzde 85’i, güneş enerjisi üretiminin zirve yaptığı dönemlerde yaşandı.

Ortalama negatif fiyat eksi 36 euro/MWh olurken, en düşük seviye eksi 413,8 euro/MWh olarak kaydedildi. Açıkçası bu, özellikle güneş enerjisi yatırımcıları açısından ciddi bir gelir baskısı anlamına geliyor.