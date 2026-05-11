Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
22°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Google Derinlemesine Analiz, Teyitli Haber! Tıkla ve favori kaynağın yap.

Avrupa’da negatif elektrik fiyatları rekor kırdı

KAYNAK:
Serhat Yıldız
|
GİRİŞ:
11.05.2026
saat ikonu 10:29
|
GÜNCELLEME:
11.05.2026
saat ikonu 10:29
1
Avrupa’da negatif elektrik fiyatları rekor kırdı

Avrupa’da elektrik piyasalarında dikkat çekici bir tablo ortaya çıktı. Yenilenebilir enerji yatırımları hız kesmeden büyürken, şebeke altyapısının aynı tempoda gelişmemesi fiyatları aşağı çekti. Hatta bazı saatlerde üreticiler, elektriği sisteme verebilmek için üzerine para ödemek zorunda kaldı.

İngiltere merkezli danışmanlık şirketi Ricardo’nun analizine göre, Avrupa Birliği genelinde 2026’nın ilk çeyreğinde toplam 1.223 saat boyunca elektrik fiyatları sıfırın altına indi. Bu rakam, geçen yılın aynı dönemindeki 593 saatin yaklaşık iki katı. 2022 ile kıyaslandığında ise artış neredeyse 10 katı buluyor.

2
Avrupa’da negatif elektrik fiyatları rekor kırdı

YENİLENEBİLİR ENERJİ BÜYÜYOR, SİSTEM YETİŞEMİYOR

Aslında sorun üretimde değil; tam tersine, üretim fazlasında. Güneş ve rüzgar santrallerinin sayısı hızla artıyor. Ancak depolama kapasitesi, talep yönetimi ve şebeke esnekliği aynı hızda gelişmeyince sistem zaman zaman fazla elektriği absorbe edemiyor.

Sonuç olarak, arz talebin üzerine çıkıyor ve fiyatlar eksiye düşüyor. Yani üreticiler gelir elde etmek bir yana, elektriği satabilmek için ödeme yapmak zorunda kalıyor.

3
Avrupa’da negatif elektrik fiyatları rekor kırdı

İSPANYA VE PORTEKİZ’DE DİKKAT ÇEKEN SIÇRAMA

Negatif fiyatların en yoğun görüldüğü bölgelerin başında İber Yarımadası geliyor.

İspanya’da 2026’nın ilk çeyreğinde 347 saat negatif fiyat kaydedildi. Bu, toplam işlem saatlerinin yaklaşık yüzde 16’sına denk geliyor. İlginç olan şu ki, 2023 öncesinde ülke ilk çeyreklerde hiç negatif fiyat yaşamamıştı.

Rakamlar yıllara göre şöyle değişti:

2023: 21 saat

2024: 168 saat

2025: 73 saat

2026: 347 saat

Benzer bir tablo Portekiz’de de görüldü. 2023’te sadece 8 saat olan negatif fiyat süresi, 2026’nın ilk üç ayında 294 saate yükseldi. Yunanistan da dikkat çekiyor. 2025’in ilk çeyreğinde hiç negatif fiyat görülmeyen ülkede, bu yıl aynı dönemde 138 saat boyunca fiyatlar eksi seviyede kaldı.

4
Avrupa’da negatif elektrik fiyatları rekor kırdı

ALMANYA’DA FİYATLAR EKSİ 413 EUROYA KADAR DÜŞTÜ

Avrupa’nın en büyük elektrik piyasası olan Almanya’da ise sadece negatif fiyatların sayısı değil, ne kadar derine indiği de dikkat çekiyor.

2026 Nisan ayında toplam 720 saatin 123 saatinde fiyatlar negatif gerçekleşti. Bu da ayın yaklaşık yüzde 17,1’ine karşılık geliyor. Negatif saatlerin yüzde 85’i, güneş enerjisi üretiminin zirve yaptığı dönemlerde yaşandı.

Ortalama negatif fiyat eksi 36 euro/MWh olurken, en düşük seviye eksi 413,8 euro/MWh olarak kaydedildi. Açıkçası bu, özellikle güneş enerjisi yatırımcıları açısından ciddi bir gelir baskısı anlamına geliyor.

5
Avrupa’da negatif elektrik fiyatları rekor kırdı

GÜNEŞ ÜRETİMİNİN NEREDEYSE YARISI EKSİ FİYATLA SATILDI

Almanya’da Nisan ayında toplam 9.754 GWh güneş enerjisi üretildi. Bunun 4.559 GWh’lik bölümü, yani yaklaşık yüzde 46,7’si negatif fiyatlı saatlerde sisteme verildi. Rüzgar enerjisinde ise 9.650 GWh üretimin 1.536 GWh’lik kısmı eksi fiyat dönemlerinde gerçekleşti. Başka bir deyişle, Almanya’da üretilen güneş elektriğinin neredeyse yarısı piyasada zararına satılmış oldu.

6
Avrupa’da negatif elektrik fiyatları rekor kırdı

NEGATİF FİYATLAR ARTIK İSTİSNA DEĞİL

Ricardo’nun raporu, Avrupa enerji piyasasında negatif fiyatların artık nadir görülen bir durum olmaktan çıktığını ortaya koyuyor. Özellikle güneş enerjisi yatırımlarının hızla arttığı İspanya, Portekiz ve Yunanistan gibi ülkelerde depolama sistemleri, esnek tüketim modelleri ve şebeke modernizasyonu artık kritik önem taşıyor.

TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.