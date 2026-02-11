Avrupa’dan Trump’ı tedirgin edecek adım

Avrupa’da uzun süredir konuşulan dijital euro meselesi, artık siyasi olarak da daha güçlü bir zemine oturmuş görünüyor. Avrupa Parlamentosu (AP) milletvekilleri, ödeme sistemi olarak dijital euronun çıkarılmasına açık destek verdi.

STRASBOURG’DA KRİTİK OYLAMA

Fransa’nın Strasbourg kentinde düzenlenen AP Genel Kurulu’nda, Avrupa Merkez Bankası’nın (ECB) yıllık faaliyet raporu ele alındı. Görüşmelerin ardından rapora dikkat çeken bir madde eklendi.

Milletvekilleri, 420 “evet” oyuyla dijital euro girişimini destekleyen düzenlemeyi kabul etti. Böylece Parlamento, dijital euro konusunda siyasi iradenin arkasında durduğunu net bir şekilde göstermiş oldu.

“PARASAL EGEMENLİK” VURGUSU

Kabul edilen maddede, Avrupa Birliği’nin parasal egemenliğini güçlendirmesi gerektiği vurgulandı. Dijital euronun; ödemelerdeki parçalanmayı azaltacağı, tek pazarın bütünlüğünü koruyacağı ve ekonomik dayanıklılığı artıracağı ifade edildi.

Açıkçası bu vurgu, sadece teknik bir ödeme sistemi tartışmasının ötesine işaret ediyor. Son dönemde özellikle ABD merkezli ödeme şirketlerine olan bağımlılık, Brüksel’de sıkça dile getirilen bir başlık haline gelmiş durumda. Dijital euro da biraz bu bağımlılığı azaltma arayışının bir parçası gibi duruyor.

Bununla birlikte milletvekilleri, nakit euronun rolünün korunmasının önemine de özellikle dikkat çekti. Yani dijital para gündeme gelse de, fiziksel paranın tamamen ortadan kalkması gibi bir senaryo şimdilik masada değil.

ECB ÇALIŞIYOR AMA HENÜZ SOMUT ADIM YOK

Avrupa Merkez Bankası uzun süredir dijital euro üzerinde teknik çalışmalar yürütüyor. Ancak bugüne kadar uygulamaya geçmiş somut bir adım atılmış değil.

Dijital euronun resmen hayata geçirilebilmesi için AP ile üye ülkelerin ortak bir yasal metin üzerinde uzlaşması gerekiyor. Süreç, yani, siyasi olduğu kadar hukuki bir pazarlığı da beraberinde getirecek gibi görünüyor.

Öte yandan AB ülkelerinde son dönemde “daha hızlı hareket edelim” çağrıları artmış durumda. Özellikle küresel ödeme sistemlerindeki rekabet ve ABD merkezli şirketlerin ağırlığı düşünüldüğünde, Brüksel’in elini çabuk tutması gerektiğini savunanların sayısı az değil.