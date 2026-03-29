Avukattı hobi olarak başladı! Günde 1 tona yakın ürün elde ediyor

Mart 29, 2026 11:33
Mesleği avukatlık olan 26 yaşındaki girişimci Salih Günaydın, hobi olarak başladığı mantar yetiştiriciliğini profesyonel bir üretim modeline dönüştürdü. Antalya'nın Aksu ilçesinde kurduğu istiridye mantarı üretim tesisi, 365 gün üretim yapıyor, günde 500 ila 1000 kilogram arasında hasat yapıyor.

2022 yılında halk eğitim kurslarında aldığı eğitimle mantar yetiştiriciliği belgesi alan Günaydın, kısa sürede üretimini büyüterek 1000 metrekare kapalı alana sahip bir tesis kurdu. Tesisin 850 metrekarelik üretim alanında 30 ayrı oda bulunurken, sıralı ekim sistemiyle her gün düzenli hasat yapılıyor.

Antalya'da yılın 365 günü üretim yapan büyük bir tesis olduklarını belirten Günaydın, toplamda yaklaşık 180 ton kompost kapasitesine sahip olduklarını ifade etti. Günaydın, tüm odaların dolu olduğu dönemlerde günlük hasat miktarının 500 ila 1000 kilogram arasında değiştiğini, bu üretimin aylık ortalama 24 ton, yıllık ise yaklaşık 280-290 ton seviyesine ulaştığını dile getirdi.

Diğer üreticilerden farklı olarak planlı ve sıralı ekim sistemi uyguladıklarını belirten Günaydın, "Her gün taze ürün hasat etmeyi hedefliyoruz ve bunu başarıyoruz. Yılın her günü kesintisiz üretim gerçekleştiriyoruz" dedi.

Üretilen mantarların büyük bölümünü restoran ve otellere doğrudan ulaştırdıklarını kaydeden Günaydın, " Mantarlar, tedarikçiler aracılığıyla pazarlara sevk ediliyor. İç piyasada talep yüksek olduğu için henüz ihracat seviyesinde değiliz" diye belirtti.

İstiridye mantarı üretiminin bazı zorluklar barındırdığını belirten Günaydın, sektöre girmek isteyenlere üretimi tavsiye ettiğini ancak sürecin dikkat ve bilgi gerektirdiğini vurguladı. Yeni başlayacak üreticilerin karşılaşabileceği sorunları azaltmak amacıyla bilgilendirici uygulama ve danışmanlık projeleri üzerinde çalıştıklarını kaydetti.

Yurt dışındaki gelişmeleri yakından takip ettiklerini belirten Günaydın, Almanya'da teknik incelemelerde bulunduklarını, Çin ve Polonya'da faaliyet gösteren üreticilerle temaslarının sürdüğünü ifade etti.

Gelecek hedeflerine ilişkin değerlendirmede bulunan Günaydın, istiridye mantarı üretiminde daha stabil ve standart bir sistem oluşturmayı amaçladıklarını belirtti. Günaydın, beyaz mantarda olduğu gibi verimli ve oturmuş bir üretim modeli kurmayı hedeflediklerini söyledi.

Uzun vadede farklı mantar türlerinin üretileceği bir "mantar köyü" projesi planladıklarını dile getiren Günaydın, enoki, shiitake ve aslan yelesi gibi türlerin üretimi için çalışmalar yürüttüklerini kaydetti.
Eğitim hayatına da yeniden yön verdiğini belirten Günaydın, YKS'ye başvurduğunu ve ziraat alanında lisans eğitimi almayı hedeflediğini sözlerine ekledi.

